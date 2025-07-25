Balıkesir’in Havran ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki Mehmet Anıl Yüksel kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldürüldü? Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Anıl Yüksel’in hayatı merak ediliyor.

Balıkesir’in Havran ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kaymakamlık binası arkasında hedef alınan Yüksel’in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Peki Mehmet Anıl Yüksel kimdir, neden öldürüldü? İşte olayla ilgili detaylar ve Yüksel’in biyografisi…

MEHMET ANIL YÜKSEL NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Olay, Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana geldi. AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, kaymakamlık binasının arkasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel, burada bütün müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, adli soruşturma sürüyor. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Faillerin adalet önünde gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

MEHMET ANIL YÜKSEL KİMDİR?

Mehmet Anıl Yüksel, Balıkesir’in Havran ilçesinde siyaset hayatına adım attı. AK Parti Havran Belediye Meclisi Üyesi olarak görev yapan Yüksel, genç yaşına rağmen yerel yönetim alanında aktif rol üstlendi. Yüksel, ilçede yürütülen çeşitli projelerinde önemli sorumluluklar üstlendi.

AK Parti teşkilatında çalışkanlığı ve halkla kurduğu yakın ilişkilerle bilinen Yüksel, teşkilat mensupları ve ilçe halkı tarafından sevilen bir isimdi. Evli ve bir çocuk babası olan Mehmet Anıl Yüksel’in ani ölümü, ilçede ve siyasi çevrelerde büyük bir üzüntüye yol açtı.