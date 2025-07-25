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AK Parti belediye meclis üyesine silahlı saldırı! Mehmet Anıl Yüksel hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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AK Parti belediye meclis üyesine silahlı saldırı! Mehmet Anıl Yüksel hayatını kaybetti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

AK Parti Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel ilçe merkezinde silahlı saldırıya uğradı. Yüksel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken saldırganları yakalamak için geniş çaplı arama başlatıldı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçe merkezinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alınan Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AK Parti belediye meclis üyesine silahlı saldırı! Mehmet Anıl Yüksel hayatını kaybetti - 1. Resim

SALDIRGANLAR ARANIYOR 

Saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, faillerin yakalanması için Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AK Parti belediye meclis üyesine silahlı saldırı! Mehmet Anıl Yüksel hayatını kaybetti - 2. Resim

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir yaptığı sosyal medya açıklamasında, "Kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Anıl Yüksel’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Faillerin adalet önünde gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız" dedi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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