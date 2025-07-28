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Milyarlarca dolar harcıyorlar! Rusya ve Çin'den Afrika'da kötü niyetli faaliyet

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Milyarlarca dolar harcıyorlar! Rusya ve Çin&#039;den Afrika&#039;da kötü niyetli faaliyet
Çin, Afrika, ABD, Dezenformasyon, Savaş, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa'nın sömürüsü altındaki Afrika bu kez Rusya ve Çin'in hegemonyası altına girdi. ABD Afrika Komutanlığı, Rusya ve Çin'i kıtada "kötü niyetli faaliyetler" ve dezenformasyon yapmakla suçladı.

Yeraltı zenginliklerine rağmen, uzun yıllar batılı ülkelerin sömürüsü nedeniyle açlık, kıtlık ve yoklukla mücadele eden Afrika, kötü niyetli faaliyetleriyle karşı karşıya kalıyor.

ABD'DEN RUSYA VE ÇİN'E AFRİKA SUÇLAMASI

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Rusya ve Çin'i kıtada "kötü niyetli faaliyetler" ve dezenformasyon yapmakla suçladı.

Milyarlarca dolar harcıyorlar! Rusya ve Çin'den Afrika'da kötü niyetli faaliyet - 1. Resim

AFRICOM Komutan Yardımcısı John W. Brennan, basına yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'i AFRICOM'un kıtada yaptıkları hakkında yanlış bilgiler yaymakla suçlayarak bu bilgileri çürütmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

MİLYARLARCA DOLAR HARCIYORLAR

Brennan, Rusya ve Çin'in milyarlarca dolar harcadıklarını ve "yanlış anlatıları" yaymak için sosyal medyayı, botları ve trolleri kullandıklarını ifade ederek iki ülkeyi kıtada "kötü niyetli faaliyetler" ve dezenformasyon yapmakla itham etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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