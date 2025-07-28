Trump kararını verdi: Ukrayna İçin 10 günlük yeni plan, Gazze için gıda merkezi kurulacak!
Dünya Haberleri / Dış Haberler
Kaynak: Dış Haberler- Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki ateşkes süreci için daha önce tanıdığı 50 günlük süreyi 10-12 güne indirdiğini açıkladı. Gazze’deki insani krizle ilgili de konuşan Trump, “Çocukların beslenmesi öncelik” diyerek bölgede gıda dağıtım merkezleri kurulacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya’nın Güney Ayrshire bölgesindeki Trump Turnberry golf tesisinde yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki çatışmanın çözüm sürecine ilişkin Rusya’ya tanınan 50 günlük sürenin 10-12 güne indirildiğini açıkladı.
Trump, “Bugünden itibaren yaklaşık 10 veya 12 gün için yeni bir süre belirliyorum. Beklemenin anlamı yok. Süre 50 gündü. Cömert olmak istiyorum ama hiçbir ilerleme görmüyoruz” dedi. Bu sürenin resmen bugün ya da yarın ilan edileceğini belirten Trump, çözüm ihtimalinin hâlâ bulunduğuna işaret etti.
İLERLEME SAĞLANAMAMASI YENİ TAKVİMİ GÜNDEME GETİRDİ
Trump, Ukrayna’daki ateşkes sürecine dair bir ilerleme sağlanamadığını belirterek mevcut durumun daha fazla beklemeye gerek bırakmadığını savundu. ABD Başkanı, sürecin başarısız olması hâlinde Moskova’ya karşı ikincil yaptırımların uygulanabileceğini dile getirdi.
DOLAR/RUBLE KURU HAREKETLENDİ
Açıklamanın ardından uluslararası döviz piyasalarında Rus rublesi değer kaybetti. ABD dolarının ruble karşısındaki değeri Mayıs ayından bu yana ilk kez 81 seviyesini geçti.
"RUSYA'YA SEVGİYLE YAKLAŞIYORUZ"
Trump, Rusya’ya sevgiyle yaklaştığını, ancak Ukrayna çevresindeki gelişmelerin kısıtlamaları gündeme getirdiğini belirtti. “Yine de bu kısıtlamalara başvurmak istemiyoruz. Bir anlaşma zemini bulmak hala tercihimiz” ifadelerine yer verdi.
"Putin, İran konusunda yardım edebilirim' dedi. 'Rusya- Ukrayna konusunda yardım et' dedim. Putin, anlaşma yapmak zorunda. Çok sayıda insan ölüyor ve gerçekten kanlı bir savaş. Her hafta 7 bin Ukraynalı-Rus asker hayatını kaybediyor. Sağduyulu bir insanın anlaşma yapmasını beklersiniz ama göreceğiz. yeniden söylüyorum 10-12 güm ila süre vereceğim, yarın ya da bir sonraki gün bunu açıklayacağım. Ama beklemenin anlamı yok. Sonucu biliyorsanız neden bekleyesiniz ki. Yaptırımlar olacak. Rus halkına, bu büyük halka bunu yapmak istemiyorum ama 1 milyon Rus kaybettiler" dedi.
ABD İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNE MÜDAHALEYE HAZIR
Trump ayrıca, ABD’nin İran’ın nükleer altyapısına yönelik yeni bir müdahaleye hazır olduğunu da belirtti. İran’ın nükleer faaliyetlerini yakından izlediklerini belirten Trump, muhtemel bir askeri seçenek için hazırlıkların tamamlandığını ifade etti:
"Neler yaptığımızı gördüler. Nükleer programlarını ortadan kaldırdık. Yine yaparlarsa seve seve aynı şeyi yaparız. İran kötü sinyaller veriyor. Yenilgiye uğratılmış bir ülke olarak yapmamalılar, böylesine olumsuz sinyaller göndermemeliler"
"ARTIK MÜZAKERELERE ÇOK İLGİ DUYMUYORUM"
Putin ile bir görüşmeye ilişkin gelen soruya cevap veren Trump, “Artık müzakerelerle çok ilgilenmiyorum” diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Putin'le her zaman çok iyi anlaştım. İyi ilişkimiz vardı ve Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği konusunda yalan haberlerle de uğraştım. Çok sert davrandım. Ben ne kadar sert davranırsam davranayım Putin'le iyi anlaştım. Müzakere edebileceğimi düşündüm. Hayal kırıklığı içindeyim. Putin ile müzakere için çok geç. Rus ekonomisi zor günler geçiriyor. geçmişte güçlüydü ama artık değil. Artık konuşmakla ilgilenmiyorum. Çok güzel görüşmeler yapıyoruz ama ertesi akşam bir füze düşüyor. Putin'e yalan ifadesini kullanmak istemiyoruz. Üç kez görüştük. Ateşkes, barış olabileceğini konuştuk. Bu işi bitirmek için ne yapılacaksa yapacağını konuştuk. Sonra bir yerlere füzeler attı. Barış için konuşurken bunlar oldu. Artık daha konuşmayacağım dedim."
"GAZZE İÇİN GIDA DAĞITIM MERKEZLERİ KURULACAK"
Trump, bölgede yaşanan gıda krizine işaret ederek, “Gerçek bir açlık var, bunu taklit edemezsiniz” dedi.Trump, Gazze'deki çocukların beslenmesinin acil bir öncelik olduğunu belirterek, “Herhangi bir şey yapmadan önce, çocukların beslenmesini sağlamalıyız” şeklinde görüşlerini dile getirdi.Başkan Trump, İsrail’in Gazze’ye insani yardım akışı konusunda önemli bir rol oynadığını ve “İsrail, yardım akışı konusunda büyük sorumluluğa sahiptir. İsrail çok şey yapabilir” diyerek Tel Aviv yönetimine mesaj verdi.Trump ayrıca, bölgede yaşanan insani dramı hafifletmek adına “Gazze’de gıda dağıtım merkezleri kurulacağını” duyurdu.Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer da aynı basın toplantısında, “Gazze’de ateşkes sağlamak için diğer ülkeleri harekete geçirmemiz gerekiyor” şeklinde konuşarak uluslararası işbirliği çağrısı yaptı.
Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık