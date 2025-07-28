Trump kararını verdi: Ukrayna İçin 10 günlük yeni plan, Gazze için gıda merkezi kurulacak!

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki ateşkes süreci için daha önce tanıdığı 50 günlük süreyi 10-12 güne indirdiğini açıkladı. Gazze’deki insani krizle ilgili de konuşan Trump, “Çocukların beslenmesi öncelik” diyerek bölgede gıda dağıtım merkezleri kurulacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya’nın Güney Ayrshire bölgesindeki Trump Turnberry golf tesisinde yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki çatışmanın çözüm sürecine ilişkin Rusya’ya tanınan 50 günlük sürenin 10-12 güne indirildiğini açıkladı.

Trump, “Bugünden itibaren yaklaşık 10 veya 12 gün için yeni bir süre belirliyorum. Beklemenin anlamı yok. Süre 50 gündü. Cömert olmak istiyorum ama hiçbir ilerleme görmüyoruz” dedi. Bu sürenin resmen bugün ya da yarın ilan edileceğini belirten Trump, çözüm ihtimalinin hâlâ bulunduğuna işaret etti.

İLERLEME SAĞLANAMAMASI YENİ TAKVİMİ GÜNDEME GETİRDİ

Trump, Ukrayna’daki ateşkes sürecine dair bir ilerleme sağlanamadığını belirterek mevcut durumun daha fazla beklemeye gerek bırakmadığını savundu. ABD Başkanı, sürecin başarısız olması hâlinde Moskova’ya karşı ikincil yaptırımların uygulanabileceğini dile getirdi.

DOLAR/RUBLE KURU HAREKETLENDİ

Açıklamanın ardından uluslararası döviz piyasalarında Rus rublesi değer kaybetti. ABD dolarının ruble karşısındaki değeri Mayıs ayından bu yana ilk kez 81 seviyesini geçti.

"RUSYA'YA SEVGİYLE YAKLAŞIYORUZ"

Trump, Rusya’ya sevgiyle yaklaştığını, ancak Ukrayna çevresindeki gelişmelerin kısıtlamaları gündeme getirdiğini belirtti. “Yine de bu kısıtlamalara başvurmak istemiyoruz. Bir anlaşma zemini bulmak hala tercihimiz” ifadelerine yer verdi.

"Putin, İran konusunda yardım edebilirim' dedi. 'Rusya- Ukrayna konusunda yardım et' dedim. Putin, anlaşma yapmak zorunda. Çok sayıda insan ölüyor ve gerçekten kanlı bir savaş. Her hafta 7 bin Ukraynalı-Rus asker hayatını kaybediyor. Sağduyulu bir insanın anlaşma yapmasını beklersiniz ama göreceğiz. yeniden söylüyorum 10-12 güm ila süre vereceğim, yarın ya da bir sonraki gün bunu açıklayacağım. Ama beklemenin anlamı yok. Sonucu biliyorsanız neden bekleyesiniz ki. Yaptırımlar olacak. Rus halkına, bu büyük halka bunu yapmak istemiyorum ama 1 milyon Rus kaybettiler" dedi.