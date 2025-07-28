Trump'tan Gazze'de ateşkes açıklaması! "Çocuklar çok aç görünüyor"

İsrail'in ağır ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 1’i çocuk olmak üzere 14 Filistinli daha yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyanın gözü önünde yaşanan bu trajediye karşı ilk kez net bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Çocuklar çok aç görünüyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya’nın Güney Ayrshire bölgesindeki Trump Turnberry golf tesisinde yapılacak görüşme öncesinde Gazze’deki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Gazze’deki son durumu değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze’de ateşkes istiyoruz ve oradaki insanları beslemeyi umuyoruz" dedi.

İkili, Trump’ın İskoçya’ya gerçekleştirdiği özel ziyaretin üçüncü gününde Güney Ayrshire’daki Trump Turnberry golf tesisinde bir araya gelecek.

Görüşmenin ardından Starmer ve Trump’ın, Aberdeen kentine geçerek Trump’ın Menie beldesinde açmayı planladığı ikinci golf sahasına ilişkin programlara katılması bekleniyor.

"ÇOCUKLAR ÇOK AÇ GÖRÜNÜYOR"

Gazetecilerin sorularını cevaplamak üzere kamera karşısına geçen Trump, Gazze'den gelen görüntülerine atıf yaptı. “İzlediğime göre, çocuklar çok aç görünüyor” ifadelerini kullandı.

"HAMAS REHİNE VERMEK İSTEMİYOR"

Trump, rehin tutulan kişilerle ilgili olarak Hamas’a eleştiriler yöneltti. “Hamas rehine vermek istemiyor. Yaşayan ya da ölü” diyen Trump, rehine krizinin çözülmemesinin barış sürecini sekteye uğrattığını öne sürdü.

"SANIRIM ORADA KİMSE HARİKA BİR ŞEY YAPMADI'" Bir muhabirin, “İsrail'in sivil kayıpları önlemek için elinden gelen her şeyi yaptığını düşünüyor musunuz?” sorusuna Trump, “Sanırım orada kimse harika bir şey yapmadı” cevabını verdi.

"EĞER BİZ OLMASAYDIK, 6 BÜYÜK SAVAŞ OLURDU"

Küresel güvenlik konularına da değinen Trump, “Eğer biz olmasaydık, şu anda 6 büyük savaş devam ediyor olurdu” dedi. Bu sözlerle görevde olduğu dönemdeki dış politika stratejisine atıfta bulundu.

"BİBİ'YE BAZI ŞEYLERİ FARKLI YAPMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"

Gazze operasyonlarıyla ilgili olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile temas kurduğunu belirten Trump, “Bibi’ye belki bunu farklı bir şekilde yapması gerektiğini söyledim” şeklinde konuştu.

Donald Trump'ın İskoçya'daki konuşmasından öne çıkanlar: "Gazze’deki insanları beslemeyi umuyorum. Gazze’de ateşkes istiyoruz ve oradaki insanları beslemeyi umuyoruz. Gazze için çok para verdik ve kimse bize teşekkür etmedi. Gazze Şeridi’nden çok sayıda rehine çıkardık ve birçoğu Beyaz Saray’ı ziyaret etti. Gazze’de kalan rehine çıkarılması zor olacak. Netanyahu’ya Gazze Şeridi konusunda farklı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini söyledim. Gazze’de ateşkes mümkün ve bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Gazze Şeridi’ndeki çocuklar derhal yiyecek ve güvenlik içinde olmalı. Gazze’de ateşkes hakkında İngiltere Başbakanı ile konuşacağım."

"RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ' Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin belirsizliğin sürdüğüne değinen Trump, "İki ülke arasında neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı. Açıklamasında, Kremlin’e yönelik baskının artabileceğine işaret eden Trump, daha önce dile getirdiği gibi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tanıdığı “50 günlük çözüm süresini” daha kısa bir zaman dilimine çekebileceğini belirtti. İlgili Haber Trump, Putin'e 50 gün süre verdi! "Eğer anlaşamazsak..." "PUTİN BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Trump, Başkan Putin hayal kırıklığına uğrattı. Çok hayal kırıklığına uğradım" dedi. Öte yandan ABD Başkanının açıklamalarının ardından Rusya'da piyasalar negatif seyre döndü.