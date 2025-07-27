İşgalci ordusunda isyan çıktı! Nahal Tugayı Gazze'ye girmeyi reddetti, peş peşe gözaltılar başladı

İşgalci ordu savaşmayı reddeden askerlerin cezaevine gönderildiğini ve aktif çatışmalardan uzaklaştırıldıklarını açıkladı.

GAZZE'YE GİRMEYİ REDDETTİLER

İsrail merkezli Kann haber ajasına konuşan kaynaklarına göre, söz konusu askerler Gazze operasyonuna katılmayı kabul etmedi. Gerekçe olarak ise psikolojik yıpranma ve kişisel travmalar gösterildi. Askerlerin bu kararı, orduda "göreve itaatsizlik" kapsamında değerlendirildi ve yargı süreci başlatıldı.

İSRAİL ORDUSUNDA İNTİHARLAR ENDİŞE VERİCİ BOYUTTA

Son iki haftada, aralarında zorunlu askerlik yapanlar ve yedekler bulunan dört asker intihar etti. Pazartesi günü İsrail’in kuzeyindeki bir birlikte görevli Nahal Tugayı askerinin intiharı, orduda yaşanan ruhsal çöküşü tekrar gündeme taşıdı.

VERİLER ENDİŞE VERİCİ: 2024'TE EN AZ 21 ASKER YAŞAMINA SON VERDİ

Tel Aviv merkezli Haaretz gazetesine göre, 7 Ekim 2023’te başlayan çatışmalardan bu yana intihar eden asker sayısı dikkat çekici şekilde arttı. 2023’ün son üç ayında yedi asker intihar ederken, 2024 boyunca bu sayı en az 21’e ulaştı. 2025’in ilk yarısında ise 15’ten fazla intihar vakası bildirildi.

RESMİ VERİLER AÇIKLANMIYOR, KAMUOYUNUN GÜVENİ DÜŞÜYOR

Siyonist ordusu intihar verilerini kamuoyuyla paylaşmayı reddederken, bu tutum İsrail halkı arasında büyük güvensizlik oluşturdu. İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalara göre, IDF'nin intihar vakalarına dair şeffaflığına olan güven 2020'de yüzde 46 iken, 2021’de yüzde 38’e düştü. Gençler arasında bu oran yüzde 29’a kadar geriledi.

SAVAŞ TRAVMALARI RUHSAL SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Gazze’de aktif görev yapan askerlerin çoğunun savaş sırasında ağır travmalara maruz kaldığı, bu durumun ruhsal çöküşleri tetiklediği belirtiliyor. IDF verilerine göre, intihar eden askerlerin önemli bir bölümü ağır çatışmalara tanıklık etmiş.

Son olarak, Golani Tugayı'ndan bir asker, askeri polis tarafından sorgulandıktan saatler sonra intihar etti. Bir diğer olayda ise, 24 yaşındaki Daniel Edri, kendini yakarak intihar etti. TSSB teşhisi konan Edri'nin geçmişte hem Gazze hem Lübnan cephelerinde görev yaptığı, yakın arkadaşlarını savaşta kaybettiği ve resmi yardımlara rağmen psikolojik çöküş yaşadığı belirtildi.

İsrail basınına göre, savaş travması geçiren bazı askerlerin defalarca Gazze'ye gönderildiği, dayanamayanların cezaevine konulduğu bildirildi. İddiaya göre, askere gitmek istemeyen bazı gençler, Tel Aviv yakınlarında yol kenarında yatıyor, “Askere yazılmazsak öleceğiz” diyerek yardım istiyor.

SİSTEMDE KRİZ DERİNLEŞİYOR

Öte yandan, hükümetin tartışmalı adımlar attığı ileri sürüldü. İsrail kamuoyunda, askerleri serbest bırakacak yeni bir yasa hazırlığı ve Savunma Komitesi Başkanı Edelstein’ın görevden alınması gibi gelişmeler gündemde yer aldı.