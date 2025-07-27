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İsrail'den 'taktiksel' duraklama: Duyuru harita ile yapıldı

Kaynak: Dış Haberler
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İsrail ordusu, Gazze'ye yardım girişlerine izin vermek için "taktiksel askeri duraklama" ilan etti

İsrail ordusu, Gazze'ye yardım girişlerine izin vermek için "taktiksel askeri duraklama" ilan etti. Buna göre Al-Mawasi, Deir el-Balah ve Gazze Şehri’nden başlayarak her gün 10.00'dan 19:00'a kadar saldırılara ara verecek.
İşgalci ordunun Telegram kanalı üzerinden yapılan açıklamada, "Duraklama, İsrail ordusunun operasyon yürütmediği bölgelerde geçerli olacak" denildi. Buna göre uygulama, her gün Al-Mawasi, Deir el-Balah ve Gazze Şehri’nde yürürlüğe girecek ve bir sonraki duyuruya kadar sürecek.

GÜVENLİ GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Açıklamada, insani yardım konvoylarının güvenli geçişi için özel güzergâhların belirlendiği ve bu bölgelerde askeri hareketliliğin askıya alınacağı bilgisi paylaşıldı.
 
Söz konusu duraklama, son haftalarda artan uluslararası insani yardım çağrıları sonrasında geldi.

HAVADAN YARDIM

Öte yandan İsrail ordusu Gazze’ye havadan yardım bırakıldığını açıkladı.
 
İsrail ordusu tarafından daha önce yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma yönelik yeni adımların atılacağı belirtilerek, "Hava yoluyla yardım atışları yeniden başlayacak. Yardım, un, şeker ve konserve gıdalar içeren 7 paletlik malzemeden oluşuyor" denilmişti. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin açlık çekmediği iddia edilen açıklamada, bölgede yaşanan insani krizin "Hamas tarafından yürütülen sahte bir kampanya olduğu" savunulmuştu. 
Kaynak: Dış Haberler

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