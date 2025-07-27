Gazze için korkutan açıklama: 100 bin bebek ölüm pençesinde

İsrail’in abluka altında tuttuğu ve yardım girişini engellediği Gazze’de birkaç gün içinde 100 binden fazla çocuk toplu ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

Gazze Şeridi’nde kıtlık son haftalarda vahim bir boyuta ulaştı. Bölgeden gelen fotoğraflarda, açlıktan kemikleri belirginleşen, baygınlık geçiren ve yürüyecek hâli kalmayan insanlar dikkati çekiyor. Dünya Gıda Programı, Gazze’deki her üç kişiden birinin günlerdir hiçbir şey yemediğini duyururken Filistin hükûmetinden ise tehlikenin her geçen gün ne kadar büyüdüğünü gözler önüne seren bir açıklama geldi.

40 BİNİ 1 YAŞIN ALTINDA

Filistin hükûmetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada “40 bini 1 yaş altı bebek olmak üzere 2 yaşın altındaki 100 binden fazla çocuk, gelecek birkaç gün içinde toplu ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durum, bebek maması ve besin takviyelerinin tamamen tükenmesi, sınır kapılarının kapalı kalması ve en temel insani ihtiyaçların dahi girişine izin verilmemesinin sonucu” denildi.

Açıklamada “Anneleri tarafından günlerdir bebek maması yerine suyla beslenen bebeklere karşı yavaş yavaş işlenen kasıtlı bir katliamla karşı karşıya” olunduğu vurgulandı.

Hastaneler ve sağlık merkezlerinin son dönemde her gün hayatı tehdit eden akut yetersiz beslenme vakalarına şahit olduğu aktarılan açıklamada, sağlık sektörünün neredeyse çökmesi, sağlık ve gıda kaynaklarının eksikliği sebebiyle bu vakalara tedavi imkânı sağlanamadığı ifade edildi. Medya Ofisi, İsrail’in Gazze’de işlediği “katliamın durdurulması” ve “tam anlamıylabir suç olan ablukanın kırılması” için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesini istedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Berş, X hesabından yaptığı paylaşımda, son 24 saatte 2’si çocuk 5 Gazzelinin daha açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Munir el-Berş “7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ambargosu sebebiyle can veren Filistinlilerin sayısı 85’i çocuk 127’ye ulaştı. Bu sayılar gerçek bir insani felaketi gösteriyor, çocukların hayat hakkı sessizce ellerinden alınıyor” ifadelerini kullandı.