İsrail Hanzala gemisine müdahale etti! Gazze'ye uzanan insanlık eline engel

İsrail ordusu Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisine müdahale etti. İsrail askerleri, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kırarak bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait Hanzala gemisini alıkoydu.

Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisi yolcularından Fourreau, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin" diyerek gemiye müdahalenin başladığını duyurdu.

Özgürlük Filosu Koalisyonunun Telegram hesabından gemiye olası müdahaleye ilişkin açıklama yapıldı.

Bir geminin ve dronun Hanzala'ya yaklaştığı belirtilen açıklamada, "Muhtemelen bir müdahale oluyor." ifadesi kullanıldı.

FFC'nin Hanzala gemisinin takibi için başlattığı Youtube canlı yayınında da gemide bulunanların yaklaşan İsrail müdahalesine karşı tedbir almaya başladığı görüldü. Görüntülerde ekibin can yeleği giydiği dikkati çekti.

Söz konusu canlı yayının not kısmında ise, saldırı beklentisinin ardından rota değiştirilerek ilerlendiği ve İsrail ordusuyla herhangi bir iletişim kurulmadığı ifadesi yer aldı.

GEMİDE ALARMLAR ÇALIYOR

Gemide bulunan Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, X hesabından yaptığı açıklamada, gemideki alarmların çaldığını belirtti.

Fourreau başka bir paylaşımında da "(Binyamin) Netanyahu'nın soykırımcı ordusu Hanzala gemisine yaklaşıyor." ifadesini kullandı.

FFC'nin Hanzala gemisi için Instagram'da başlattığı canlı yayında konuşan Tania Safi de geminin çevresini dumanların sardığını ve bunun da görüş açılarını kısıtladığını söyledi.

Safi, dumanın sisten veya herhangi bir dış müdahaleden kaynaklanıp kaynaklanmadığından henüz emin olmadıklarını belirtti.

İSRAİL'E AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN GEMİLER HANZALA'YA YAKIN MESAFEDE BULUNUYOR

FFC'nin Whatsapp grubundan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait olduğu düşünülen 2 geminin Hanzala'ya çok yakın mesafede bulunduğu belirtildi.

Gemilerin kime ait olduğunun henüz teyit edilemediği ve gemilerin yakınlığının endişelere yol açtığı aktarılan açıklamada, önlem olarak Hanzala'nın rotasını güney yönünde Mısır kıyılarına doğru değiştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, gemide acil durum alarmının çaldığı ve gemidekilerin de muhtemel bir gerginliğe hazırlandığı belirtildi.

Hanzala'nın henüz Mısır sularına girmeyi amaçlamadığı kaydedilen açıklamada, geminin kıyı sularına paralel gitmeyi planladığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail'den gelen tehdidin artması durumunda, gemidekilerin Mısır Sahil Güvenliği'nden acil giriş talep edeceği kaydedildi.

İSRAİL, GEÇEN AY MADLEEN GEMİSİNE MÜDAHALE ETMİŞTİ

"Özgürlük Filosu Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in bulunduğu 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran'da İsrail'in alıkoyduğu diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

HANZALA GEMİSİ

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi verilmişti.

Gazze'de kıtlık son haftalarda daha da vahim bir boyuta ulaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, açlıktan kemikleri belirginleşen, baygınlık geçiren ve yürüyecek hali kalmayan insanlar dikkati çekiyor.