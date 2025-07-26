Gazze'ye insani yardım koridoru açılıyor! İlk olarak un, şeker ve konserve gıda girecek

Kaynak: AFP 26 Temmuz 2025 22:38 - Güncelleme: 26 Temmuz 2025 22:44 - Güncelleme:

İsrail, işgal altında olan ve insani krizin yaşandığı Gazze'ye hava yoluyla yardım gönderme çalışmalarının yeniden başlayacağını duyurdu. İlk dağıtımın uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan un, şeker ve konserve gıda içeren yedi paletten oluşacağı ifade edildi.