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Gazze'ye insani yardım koridoru açılıyor! İlk olarak un, şeker ve konserve gıda girecek

Kaynak: AFP
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Gazze&#039;ye insani yardım koridoru açılıyor! İlk olarak un, şeker ve konserve gıda girecek
Dünya Haberleri  / AFP

İsrail, işgal altında olan ve insani krizin yaşandığı Gazze'ye hava yoluyla yardım gönderme çalışmalarının yeniden başlayacağını duyurdu. İlk dağıtımın uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan un, şeker ve konserve gıda içeren yedi paletten oluşacağı ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze'ye hava yardımı dağıtımının cumartesi gecesi boyunca yeniden başlayacağını ve BM'nin gıda ve ilaç konvoylarının güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak için insani yardım koridorları kuracağını açıkladı.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, ilk dağıtımın uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan un, şeker ve konserve gıda içeren yedi paletten oluşacağı vurgulandı.

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Kaynak: AFP

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