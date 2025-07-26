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2 İsrail askeri aracı patlatıldı! Kassam Tugaylarından Gazze'de operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı
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2 İsrail askeri aracı patlatıldı! Kassam Tugaylarından Gazze&#039;de operasyon
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kassam Tugayları, Han Yunus'ta İsrail askerlerini taşıyan iki araca yerleştirilen patlayıcıları infilak ettirerek araçları imha ettiklerini ve içindekilerin yandığını duyurdu. Ayrıca bir askeri personel taşıyıcısının "Yasin-105" füzesiyle vurulduğu, bölgeye tahliye için helikopter indiği belirtildi.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Han Yunus'ta İsrail askerlerini taşıyan iki aracın ön kısmına yerleştirilen yerel yapım patlayıcıların infilak ettirildiği belirtildi.

Patlamada, iki araç ve içindekilerin yandığı kaydedildi.

2 İsrail askeri aracı patlatıldı! Kassam Tugaylarından Gazze'de operasyon - 1. Resim

YASİN 105 FÜZELERİ DEVREDE

İsrail ordusuna ait diğer askeri personel taşıyıcısının da "Yasin-105" füzesiyle hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin yangını söndürmek için müdahalede bulunduğu ve tahliye için bir helikopterin bölgeye iniş yaptığının gözlemlendiği aktarıldı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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