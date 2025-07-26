2 İsrail askeri aracı patlatıldı! Kassam Tugaylarından Gazze'de operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Temmuz 2025 22:33 - Güncelleme: 26 Temmuz 2025 22:39 - Güncelleme:

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Kassam Tugayları, Han Yunus'ta İsrail askerlerini taşıyan iki araca yerleştirilen patlayıcıları infilak ettirerek araçları imha ettiklerini ve içindekilerin yandığını duyurdu. Ayrıca bir askeri personel taşıyıcısının "Yasin-105" füzesiyle vurulduğu, bölgeye tahliye için helikopter indiği belirtildi.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Han Yunus'ta İsrail askerlerini taşıyan iki aracın ön kısmına yerleştirilen yerel yapım patlayıcıların infilak ettirildiği belirtildi. Patlamada, iki araç ve içindekilerin yandığı kaydedildi. YASİN 105 FÜZELERİ DEVREDE İsrail ordusuna ait diğer askeri personel taşıyıcısının da "Yasin-105" füzesiyle hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, İsrail güçlerinin yangını söndürmek için müdahalede bulunduğu ve tahliye için bir helikopterin bölgeye iniş yaptığının gözlemlendiği aktarıldı. İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İlgili Haber Gazze'de insanlık dramı! F1 yıldızı Hamilton isyan etti: Artık sessiz kalamayız! İsrail ablukası altındaki Gazze'de bir ilk! Avrupa, Gazze’ye hava koridoru açacak

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş