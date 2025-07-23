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Cehennemi yaşadılar! Kassam'dan işgalcilere ağır darbe, ölü ve yaralılar var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cehennemi yaşadılar! Kassam&#039;dan işgalcilere ağır darbe, ölü ve yaralılar var
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Refah’ta 7 askerden oluşan bir İsrail birliğini hedef aldı. Saldırıda işgalci askerlerden ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Telegram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Refah'ın doğusundaki Meşru Kavşağı'nda 7 askerden oluşan bir İsrail birliğinin antipersonel patlayıcıyla hedef alındığı duyuruldu.

İsrail askerlerinden bazılarının öldüğü, bir kısmının ise yaralandığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, tahliye için bölgeye bir İsrail helikopterinin indiği aktarıldı.

894 İŞGALCİ ASKER ÖLDÜ

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki çatışmalarda biri tim komutanı olmak üzere 3 askerin ağır yaralandığını duyurmuştu.

İşgal ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 894 asker öldü, 6 bin 112 asker yaralandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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