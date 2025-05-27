Kassam Tugayları Siyonist birliğini hedef aldı! Çok sayıda İsrail askeri öldü

Kassam Tugayları, 25 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait bir piyade birliğini hedef aldığını duyurdu. Saldırıda ölü ve yaralı İsrail askerlerinin olduğu bildirildi.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamaya göre, "25 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'nın Atatra bölgesinde 10 kişilik bir Siyonist piyade askeri birliği, anti-personel roketle hedef alındı."

Açıklamada, saldırı sonucunda "İsrail güçlerinden bazılarının öldüğü veya yaralandığı" ifade edildi. Ancak ölü ve yaralı asker sayısına dair kesin bir bilgi paylaşılmadı.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

İsrail ordusu, Kassam Tugayları’nın saldırısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak ordunun güncel verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana 858 İsrail askeri hayatını kaybetti, 5 bin 906 asker yaralandı.

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