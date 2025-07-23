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Netanyahu’ya suikast girişimi: Roketle vuracaklardı

Kaynak: Dış Haberler
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Netanyahu’ya suikast girişimi: Roketle vuracaklardı
Suikast Girişimi, Binyamin Netanyahu, Güvenlik, Terör, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Binyamin Netanyahu’ya yönelik dikkat çeken bir suikast planı ortaya çıkarıldı. Saldırı girişimi, güvenlik birimlerine ulaşan ihbar sonrası son anda önlendi.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik suikast planladığı şüphesiyle bir kadın gözaltına alındı. Kadının, RPG (roketatar) ile saldırı düzenleme niyetini dile getirdiği ve güvenlik düzenlemeleri hakkında bilgi topladığı öğrenildi.

SHİN BET DEVREYE GİRDİ, SALDIRI SON ANDA ÖNLENDİ

İfade edilen tehditlerin istihbarat birimlerine bildirilmesinin ardından İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Shin Bet harekete geçti. Kadın gözaltına alındı ve Ciddi ve Uluslararası Suç Soruşturmaları Ulusal Birimi’nde sorguya alındı. Soruşturmada şüphelinin planı kısmen kabul ettiği bildirildi.

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Kaynak: Dış Haberler
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