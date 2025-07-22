Türk istihbaratı kurtardı! Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya 3 suikast girişimi

Yedioth Ahronoth’un iddiasına göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara son 7 ayda 3 ayrı suikast girişiminden sağ kurtuldu. Saldırıların arkasında DEAŞ'ın olduğu öne sürülürken, özellikle iki olayda Türk güvenlik güçlerinin kritik müdahaleleriyle suikastın önlendiği aktarıldı.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın son yedi ay içinde üç ayrı suikast girişiminden sağ kurtulduğunu iddia etti.

Gazeteye göre girişimlerin arkasında DEAŞ yer alırken, güvenlik önlemlerinin çoğunda Türk birliklerinin etkili olduğu öne sürüldü.

Haberde, girişimlerin ayrıntılarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

İlk girişim, Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan ayrıldığı sırada yaşandı. Haberde, "Bir Türk birliği şüpheli bir hareketlilik tespit etti. Fail yakalanırken, Şara'nın üç koruması tarafından etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı. Şara’nın olayın kamuoyuna yansımaması talimatı verdiği belirtildi.

DERA ZİYARETİ-KONVOY ROTASI DEĞİŞTİRİLDİ

İkinci girişimin, Şara’nın Ürdün sınırındaki Dera vilayetine ziyareti sırasında gerçekleştiği bildirildi. Türk ve Suriyeli güvenlik güçlerinin iki şüpheliyi fark etmesi üzerine konvoyun güzergâhının değiştirildiği belirtildi.

ŞAM'DA PUSU "NEREDEYSE ÖLÜMCÜL" SALDIRI

Üçüncü girişim ise Şam’da, başkanlık sarayından çıkış güzergâhında kurulan pusuda yaşandı. Suikastçının saldırısı, gazete tarafından "neredeyse ölümcül" olarak nitelendirildi.

ABD'DEN GÜVENLİK UYARISI

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ın, Şara’ya yönelik tehditlerin "son derece ciddi" olduğunu belirterek, özel bir güvenlik birimi kurulması yönünde çağrıda bulunduğu öne sürüldü. Barrack’ın, "Şara'nın güvenliği konusunda giderek artan bir endişe duyuyoruz" dediği aktarıldı.

İSRAİL'DEN SUİKAST TALİMATI

Haberde ayrıca, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Diaspora Bakanı Amichai Chikli’nin Şara’nın ortadan kaldırılması yönünde çağrılar yaptığına dikkat çekildi.

Ben-Gvir’in, "Suriye’den gelen görüntüler, bir kez cihatçı olanın hep cihatçı olduğunu gösteriyor. Yılanın başını ezmeliyiz" sözlerine yer verildi.

Chikli de, "Ahmed el-Şara bir teröristtir. Meşru bir lider olarak görülmemelidir ve gecikmeden ortadan kaldırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Gazete, artan suikast girişimlerinin ve tehditlerin, İsrail ile Suriye arasında özellikle Dürzi toplumu etrafında yükselen gerginlik dönemine denk geldiğine işaret etti. Öte yandan Şara’nın, son olayların ardından sorumluluğu “işgalci yapılar”a yüklemeye başladığı da belirtildi.