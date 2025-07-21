Trump'ın Suriye'nin bombalanacağından haberi yoktu, habersiz yakalandı

Beyaz Saray İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'nin bombalanmasından haberinin olmadığını, hazırlıksız yakalandığını açıkladı.

Suriye'nin Süveyda kentinde Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmaları bahane eden İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu. Saldırılara ilişkin ABD'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıdan haberinin olmadığını söyledi.

SALDIRI SÜRPRİZ OLDU

Leavitt, İsrail'in sürpriz hava saldırısının Trump'ı hazırlıksız yakaladığını belirterek, "Bölgedeki barış çabalarımızı baltalıyor" dedi.

NETANYAHU'YA "DURUMU DÜZELT" ÇAĞRISI

Trump Netanyahu'ya durumu "düzeltmesi" çağrısında bulundu. Leavitt, "Trump, durumu düzeltmek için hemen Başbakanı aradı. Suriye konusunda Dışişleri Bakanı Rubio'nun müdahale ettiğini ve orada bir gerginliğin azaldığını gördük." dedi.

Beyaz Saray sözcüsü aynı zamanda Trump'ın Büyükelçi Tom Barrack'ın barış çabalarını desteklediğini, Gazze'ye güvenli insani yardım erişimi çağrısında bulunduğunu ve Dışişleri Bakanı Rubio'nun Suriye'deki gerilimi azaltma çabalarını desteklediğini belirtti.

Leavitt, "Suriye'deki gerilimin azaldığını gözlemliyoruz. Başkan Trump, oradaki süreci yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'YE YARDIMIN ULAŞMASININ SEBEBİ BAŞKAN'DIR"

Gazze’deki insani yardım faaliyetlerine de değinen Leavitt, Trump yönetiminin bölgeye yardım ulaştırmak için çözümler geliştirdiğini belirtti. Yardımların sivillere ulaşması için sıkı denetim uygulandığını vurgulayan Leavitt, "Gazze'ye yardımın ulaşmasının sebebi Başkan'dır. O, bunun barışçıl bir şekilde, daha fazla can kaybı olmadan yapılmasını istiyor. O, yardıma muhtaç kadın ve çocukların açlık çektiğine dair fotoğrafları görmekten nefret ediyordu. Bu nedenle bu yönetim, yardımı bölgeye ulaştırmak için bir çözüm buldu ve biz de yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştığından emin olmak istiyoruz" dedi.

"İRAN'IN NÜKLEER KAPASİTESİ TAMAMEN YOK EDİLDİ"

Leavitt, Başkan Trump'ın İran’ın nükleer tehdidini ortadan kaldırdığını belirterek, "İran'ın nükleer tesisleri artık yok. Başkan, bu konuda çok kararlıydı ve gerekli adımları attı" ifadelerini kullandı. İran'la gerekirse müzakereye açık olunduğunu ifade eden Leavitt, Trump’ın Orta Doğu'daki tüm aktörlerle diplomatik yolları sürdüreceğini vurguladı.

EPSTEİN DOSYALARI

Trump’ın da adının geçtiği iddia edilen Epstein dosyalarına dair sorulara da cevap veren Leavitt, FBI’nın ve Adalet Bakanlığı’nın bu konuda daha fazla şeffaflık sağlaması gerektiğini savundu.