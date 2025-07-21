Trump’ın skandal paylaşımı çok konuşulacak: Obama’yı Oval Ofis’te yaka paça gözaltına aldırdı!

Dünya siyasetinin tansiyonu bir kez daha yükseldi! ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı şoke edici yapay zeka videosuyla yine gündemin merkezine oturdu.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama’nın tutuklandığını gösteren yapay zekâ ile üretilmiş sahte bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Truth Social üzerinden yayımlanan videoda, Obama'nın FBI ajanları tarafından Oval Ofis’te yaka paça gözaltına alındığı ve hücreye kapatıldığı sahneler yer aldı.

"HİÇ KİMSE YASALARIN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR" MESAJIYLA BAŞLADI

45 saniyelik video, Obama'nın geçmişte sarf ettiği “Hiç kimse yasaların üstünde değildir” sözleriyle başlarken, Joe Biden ve Nancy Pelosi'nin benzer açıklamaları da kurguda yer buldu.

Video boyunca Trump mitinglerinin sembol şarkısı "YMCA" arka planda çalarken, finalde Obama’nın turuncu hapishane tulumlarıyla parmaklıklar ardına konulduğu görülüyor.

GABBARD'IN İDDİALARI SONRASI GELDİ

Videonun zamanlaması dikkat çekti. Yayın, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın, Obama ve 2016 yılındaki ulusal güvenlik yetkililerini Trump'a karşı "planlı bir darbe girişimi"yle suçlayan raporunun hemen ardından geldi. Gabbard, Fox News'e verdiği demeçte “Amerikan halkının iradesini yok etmek için yıllarca sürecek bir darbe planlandı” ifadelerini kullandı.

EPSTEİN DOSYASINDAN DİKKATLERİ DAĞITMA HAMLESİ Mİ?

Trump’ın videosu, Jeffrey Epstein bağlantılı belgelerde adının geçmeye başlamasının ardından “gündemi değiştirme” hamlesi olarak da yorumlandı. Trump, geçmişte Epstein ile sosyal ortamlarda sıkça görüntülenmiş ancak ilişkisini reddetmişti. Son belgeler ise bu bağlantıyı yeniden gündeme taşıdı.

Beyaz Saray, videoyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Ancak video sosyal medyada kısa sürede viral hale gelirken, yapay zekâ yoluyla siyasi algı oluşturma girişimlerine karşı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.