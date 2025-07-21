Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump’ın skandal paylaşımı çok konuşulacak: Obama’yı Oval Ofis’te yaka paça gözaltına aldırdı!

Trump’ın skandal paylaşımı çok konuşulacak: Obama’yı Oval Ofis’te yaka paça gözaltına aldırdı!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Trump’ın skandal paylaşımı çok konuşulacak: Obama’yı Oval Ofis’te yaka paça gözaltına aldırdı!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Dünya siyasetinin tansiyonu bir kez daha yükseldi! ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı şoke edici yapay zeka videosuyla yine gündemin merkezine oturdu.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama’nın tutuklandığını gösteren yapay zekâ ile üretilmiş sahte bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Truth Social üzerinden yayımlanan videoda, Obama'nın FBI ajanları tarafından Oval Ofis’te yaka paça gözaltına alındığı ve hücreye kapatıldığı sahneler yer aldı.

Trump’ın skandal paylaşımı çok konuşulacak: Obama’yı Oval Ofis’te yaka paça gözaltına aldırdı! - 1. Resim

"HİÇ KİMSE YASALARIN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR" MESAJIYLA BAŞLADI

45 saniyelik video, Obama'nın geçmişte sarf ettiği “Hiç kimse yasaların üstünde değildir” sözleriyle başlarken, Joe Biden ve Nancy Pelosi'nin benzer açıklamaları da kurguda yer buldu.

Video boyunca Trump mitinglerinin sembol şarkısı "YMCA" arka planda çalarken, finalde Obama’nın turuncu hapishane tulumlarıyla parmaklıklar ardına konulduğu görülüyor.

GABBARD'IN İDDİALARI SONRASI GELDİ

Videonun zamanlaması dikkat çekti. Yayın, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın, Obama ve 2016 yılındaki ulusal güvenlik yetkililerini Trump'a karşı "planlı bir darbe girişimi"yle suçlayan raporunun hemen ardından geldi. Gabbard, Fox News'e verdiği demeçte “Amerikan halkının iradesini yok etmek için yıllarca sürecek bir darbe planlandı” ifadelerini kullandı.

EPSTEİN DOSYASINDAN DİKKATLERİ DAĞITMA HAMLESİ Mİ?

Trump’ın videosu, Jeffrey Epstein bağlantılı belgelerde adının geçmeye başlamasının ardından “gündemi değiştirme” hamlesi olarak da yorumlandı. Trump, geçmişte Epstein ile sosyal ortamlarda sıkça görüntülenmiş ancak ilişkisini reddetmişti. Son belgeler ise bu bağlantıyı yeniden gündeme taşıdı.

Beyaz Saray, videoyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Ancak video sosyal medyada kısa sürede viral hale gelirken, yapay zekâ yoluyla siyasi algı oluşturma girişimlerine karşı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kaynak: Dış Haberler

Tatile gidecekler dikkat! Rezervasyon uyarısı geldi: "10 binlik tatili 8 bine buldum" diyene inanmayın
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye’nin Eurofighter alımı için geri sayım başladı! "Anlaşma İstanbul'da" - DünyaEurofighter Türk Hava Kuvvetleri'ne giriyor!Denizin ortasında alev alev yanmıştı! Gemiden kurtardığı kızını böyle sakinleştirdi - DünyaGörüntüler inanılmaz! 3 kişi burada öldüAZAL uçağı saldırısında flaş gelişme: Rus subayın fotoğrafı basına sızdı, Azerbaycan'dan Putin’e uluslararası dava hamlesi! - DünyaAZAL uçağı saldırısında flaş gelişme!Hindistan medyası İstanbul'u manşete taşıdı! “Küresel standartları Türkiye belirliyor” - DünyaHindistan medyası İstanbul'u manşete taşıdı!Yunanistan dur durak bilmiyor! Dışişleri Bakanlığı 'tanımıyoruz' dedi - DünyaYunanistan dur durak bilmiyor!'Far' kavgası kanlı bitti! Polis, genç sürücüye saldırdı: Dehşet anları kamerada - DünyaPolis, genç sürücüye kabusu yaşattı
Sonraki Haber Yükleniyor...