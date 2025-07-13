Musk Trump’a ateş püskürdü! "Söz verdin, Epstein dosyalarını açıkla"

Elon Musk ve Donald Trump arasındaki gerilim iyice büyüyor! Elon Musk, X’te yaptığı sert paylaşımda Trump’ı doğrudan hedef aldı ve dünyayı sarsan Jeffrey Epstein skandalıyla ilgili verdiği sözü tutmaya çağırdı.

ABD medyasında birçok kez gündeme oturan Epstein davasına ilişkin tartışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'a, çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein'la ilgili dava dosyalarını kamuoyuna açıklama çağrısı yaptı.

"SÖZ VERDİĞİNİZ GİBİ DOSYALARI YAYINLAYIN"

Elon Musk, X platformunda yaptığı paylaşımda Trump’ı doğrudan hedef aldı.

"Ciddiyim. Herkese Epstein hakkında konuşmayı bırakmalarını söylerken yarım düzine kez 'Epstein' dedi. Söz verdiğiniz gibi dosyaları yayınlayın" ifadelerini kullandı.

TRUMP YÖNETİMİ DESTEKÇİLERİYLE KARŞI KARŞIYA

Trump yönetimi, bu hafta FBI ve Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan bir rapor nedeniyle kendi tabanından bile eleştiriler aldı. Raporda, Jeffrey Epstein'ın hiçbir zaman bir müşteri listesine sahip olmadığı ve önde gelen isimlere şantaj yaptığına dair bir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Raporda ayrıca Epstein’ın hapishane hücresinde intihar ederek öldüğü sonucuna varıldığı ifade edildi.

BİDEN YÖNETİMİNİ HEDEF ALDILAR

Trump, Truth Social'da yaptığı uzun bir paylaşımda Başsavcısı Pam Bondi'yi savunarak Biden yönetiminin üyelerini bu dosyaları oluşturmakla suçladı.

Trump paylaşımında "Mükemmel bir yönetimimiz var, dünyanın konuşması ve 'bencil insanlar' hiç ölmeyen bir adam, Jeffrey Epstein için buna zarar vermeye çalışıyor" dedi.

Trump'ın Make America Great Again (MAGA) destekçileri de dahil olmak üzere bazı gruplar, Epstein’ın tanınmış kişilere şantaj yapmak için kullandığı gizli müşteri listelerinin var olduğuna inanıyor.

Trump yönetimi döneminde raporu hazırlayanlar arasında Başsavcı Pam Bondi ve FBI Direktörü Kash Patel gibi isimler de yer aldı. Bu isimler daha önce "Epstein dosyası" ile ilgili iddiaları destekleyen açıklamalar yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 2024 seçim kampanyası sırasında Epstein dosyalarını kamuoyuna açıklayacağı sözünü vermişti.

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere onlarca kız çocuğunu cinsel istismara maruz bırakmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanırken 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Hapishanesi’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.

Dava dosyalarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimlerin adları geçmişti.

Buna rağmen eski başkanlar hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.