Fidan ve Arakçi'den kritik görüşme! Gündem İstanbul'da yapılacak nükleer müzakereler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra cuma günü İstanbul'da yapılacak olan nükleer müzakereler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Gazze’deki insani durum ve Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra cuma günü İstanbul'da yapılacak olan nükleer müzakereler ele alındı.

İSTANBUL'DA YAPILACAK NÜKLEER MÜZAKERELER

Türkiye bir kez daha barışın adresi oluyor. Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için yapılan görüşmelerin ardından bu kez İran ile Avrupa devletleri arasında yapılacak nükleer müzakerelerin İstanbul'da yapılacağı açıklandı.

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İran devlet televizyonunun haberine göre İran, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının talebi üzerine yeni tur nükleer görüşmeyi kabul etti.

MÜZAKERELERİN ADRESİ İSTANBUL

İstanbul'da 25 Temmuz Cuma günü dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılacak nükleer görüşmelere İran'ı temsilen dışişleri bakan yardımcıları Mecid Tahtrevançi ile Kazım Garibabadi katılacak.

İran ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya, 16 Mayıs'ta yine İstanbul'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir araya gelmişti. Taraflar, ABD ile İran arasında süren müzakereler sırasında yapılan görüşmelerin devamı konusunda anlaşmıştı.