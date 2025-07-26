Gazze'de insanlık dramı! F1 yıldızı Hamilton isyan etti: Artık sessiz kalamayız!

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Gazze için destek açıklaması geldi. Büyük Britanyalı sporcu, sosyal medyada UNICEF'in "acil ateşkes" çağrısı da yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Artık sessiz kalamayız" mesajını yazdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne acımasız saldırıları sürerken, ateşkes müzakerelerinde bir türlü yol alınamıyor. Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, İsrail'in bu ayki son saldırıları nedeniyle yaşanan çocuk ölümlerine dikkat çekti ve Gazze çağrısında bulundu.

"TEMMUZUN İLK HAFTASINDA 100'DEN FAZLA ÇOCUK ÖLDÜ"

Belçika'da bu hafta sonu gerçekleştirilecek 13'üncü etap öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hamilton, Gazze'de temmuz ayının ilk haftasında 100'den fazla çocuğun İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini ve ay başından beri çocuk ölümlerinin devam ettiğini belirten UNICEF'in acil ateşkes çağrısında bulunduğu mesajı alıntılayarak, altına "Artık sessiz kalamayız" notunu düştü.

AÇLIK NEDENİYLE 83'Ü ÇOCU 122 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in saldırıları ile birlikte Gazze Şeridi'ndeki abluka nedeniyle başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle de ölümler artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı ve halen devam ettirdiği Gazze saldırıları boyunca açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 83'ü çocuk 122'ye ulaştığını duyurmuştu.