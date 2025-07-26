Avrupa, Filistin için harekete geçiyor! Gazze’nin çığlığını nihayet duydular

Türkiye’nin uzun süredir Filistin’in tanınması için yaptığı çağrılar Avrupa’da karşılık buluyor. Fransız lider Macron’un ardından İngiltere Başbakanı Starmer’ın “İki devletli çözüm şart” sözleri Tel Aviv’i kızdırdı.

Birleşmiş Milletlere (BM) üye 193 ülkenin 149’u devlet olarak tanıdığı Filistin’e Avrupa devletlerinden destek gelmeye başladı. Türkiye’nin uzun süredir yaptığı “Filistin’i tanıyın” çağrısı Avrupa’da karşılık buluyor. Geçtiğimiz sene İspanya, Norveç ve İrlanda’nın tanıdığı Filistin’e Avrupa’dan bir destek de Fransa’dan geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkesinin Filistin Devleti’ni tanıyacağını ve kararı eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda resmen ilan edeceğini duyurmasına İsrail’den tepki yağdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macron’un kararıyla ilgili olarak “Böyle bir hareket Gazze’de olduğu gibi başka bir İran vekili oluşturma riskini taşır” dedi. Filistin Devleti’nin İsrail’in varlığına yönelik tehdit oluşturacağını öne süren Netanyahu “Bu şartlarda bir Filistin Devleti, İsrail’in yanında barış içinde yaşama değil, İsrail’i yok etmek için bir fırlatma rampası görevi görecektir” iddiasında bulundu.

TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

Netanyahu’nun ardından ayrıca İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Eğitim Bakanı Yoav Kisch, İsrail Meclisi (Knesset) Sözcüsü Amir Ohana peş peşe açıklamalarda bulunarak Macron’a tepki gösterdi. Bakan Saar “Cumhurbaşkanı Macron, İsrail’in güvenliğini sağlayamıyor. Umarım Paris sokaklarında bunu başarabilir” diye üstü kapalı tehditte bulundu.

ABD: PERVASIZ BİR KARAR

Fransız lider Macron’a bir tepki de Washington’dan geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio “ABD, Macron’un Filistin Devleti’ni BM Genel Kurulunda tanıma planına kesin bir şekilde karşıdır. Bu, yalnızca Hamas propagandasına hizmet eden pervasız bir karar” diye konuştu. Macron’un İsrail-Filistin konusundaki Özel Temsilcisi Ofer Bronchtein Tel Aviv-Washington hattından gelen tepkilere cevap verdi. Fransa’nın Filistin’i tanıma kararının “terörü cesaretlendirdiği” yönündeki suçlamalara karşılık Bronchtein “7 Ekim’de Filistinli grupların saldırısı bağımsız bir Filistin Devleti olmadığı için yaşandı. 7 Ekim’de Gazze’de Filistin egemenliği olsaydı o saldırılar yaşanmazdı” dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ŞART

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze’de insani felaket yaşandığını belirterek, bir ateşkesin Filistin devletinin tanındığı iki devletli çözüm yoluna girmeyi sağlayacağını söyledi.

Starmer’ın “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefon görüşmesi yapacağım” sözlerinin ardından gözler Almanya’ya çevrildi. “Fransa’nın ardından Almanya da Filistin’i devlet olarak tanıyacak mı?” konuşulurken Almanya Hükûmet Sözcüsü Stefan Kornelius yazılı açıklama yaptı. Müzakere edilmiş iki devletli çözümün İsrailliler ile Filistinliler için kalıcı barış ve güvenliği sağlayacağına ilişkin inancı sürdürdüklerini belirten Kornelius “Almanya kısa vadede Filistin Devleti’ni tanımayı planlamıyor” dedi. Bu arada İngiltere Başbakanı Starmer’a ‘Filistin’i tanı’ baskısı artıyor. Bloomberg’in haberine göre İngiltere Adalet Bakanı Shabana Mahmood, Sağlık Bakanı Wes Streeting, Kuzey İrlanda Bakanı Hilary Benn ile Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy, Starmer’a “bir an önce Filistin’i tanı” çağrısı yaptı. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh de, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırım ve aç bırakma politikası karşısında İngiltere Başbakanı Starmer’in izlediği tutumu övdükten sonra “Filistin’in devlet olarak tanınması için vakit geldi” dedi.