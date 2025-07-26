İsrail ablukası altındaki Gazze'de bir ilk! Avrupa, Gazze’ye hava koridoru açacak

Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Starmer; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığı üçlü telefon görüşmesinde, Gazze’deki insani durumu ve muhtemel işbirliği adımlarını değerlendirdi.

Açıklamada, "Üç lider, Gazze'deki durumu tartıştı, durumun korkunç olduğu konusunda hemfikir oldular ve derhal ateşkesin sağlanması, İsrail'in insani yardımın ulaştırılmasına yönelik tüm kısıtlamaları kaldırması ve Gazze'deki mağdurlara acilen gerekli gıda maddelerinin temin edilmesi gerektiğini vurguladılar" ifadelerine yer verildi.

ORTAK İNSANİ ÇABA ÇAĞRISI

Görüşmede, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın bölgedeki krizin insani boyutuna odaklanma kararlılığı dikkat çekti. Starmer, havadan insani yardım bırakılması ve tedaviye muhtaç çocukların Gazze dışına çıkarılması gibi inisiyatiflere İngiltere’nin destek sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

İngiliz hükümeti, açıklamasında İsrail’e açık çağrıda bulunarak, yardım ulaştırılmasını engelleyen tüm kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca taraflar, bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması ve Filistinli sivillerin temel ihtiyaçlara erişiminin güvence altına alınması için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerektiği konusunda uzlaştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin Gazze Şeridi'ne insani yardımların havadan ulaştırılması ve tedaviye ihtiyaç duyan çocukların tahliyesi gibi uluslararası programlara katılmayı planladığını açıkladı.