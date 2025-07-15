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İsrail ordusunda travma sürüyor! Son 2 hafta içerisinde 3 asker intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İsrail ordusunda travma sürüyor! Son 2 hafta içerisinde 3 asker intihar etti
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı ve katliamlarını sürdüren İsrail ordusunda travmalar devam ediyor. İsrail ordusunda son 2 hafta içerisinde 3 asker intihar etti.

İsrail ordusunda son 2 hafta içerisinde 3 asker intihar etti.

İsrail ordusunun başta Gazze Şeridi olmak üzere bir çok ülkeye yönelik saldırıları devam ederken, ordu içerisinde intihar vakalarında artış yaşandı. İsrail ordusunda son 2 hafta içerisinde 3 asker intihar etti.

Tel Aviv tarafından yapılan açıklamada, son intihar vakasının İsrail’in güneyindeki bir eğitim üssünde yaşandığı belirtilerek, bir askerin kendini silahla vurduğu ve ağır yaralandığı aktarıldı. İntihar girişimi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İsrail ordusunda travma sürüyor! Son 2 hafta içerisinde 3 asker intihar etti - 1. Resim

2 HAFTADA 3 İNTİHAR

IDF tarafından daha önce yapılan açıklamalarda ise dün ve geçtiğimiz hafta çarşamba günü 2 askerin daha intihar şüphesi ile hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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