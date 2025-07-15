Trump yönetiminden Süveyda ayarı: Suriye'ye saldırıları durdurun!

Suriye'nin Süveyda kentinde Dürzi gruplarla Şam yönetimi arasında yaşanan çatışmalara İsrail müdahil olmuş, Suriye ordusu vurulmuştu. Trump yönetiminden Suriye'ye saldırı tehditlerinde bulunan Netanyahu'ya "Saldırıları durdurun talimatı" geldi.

İran'la savaşın ardından İsrail yönünü Suriye'ye çevirdi. Suriye'nin Süveyda kentinde iki gün önce başlayan çatışmaları fırsat bilen Netanyahu yönetimi, Dürzi grupları destekleme bahanesiyle Suriye ordusunu bombaladı. İsrail'in saldırılarına Türkiye'den de büyük tepki gelirken, Trump yönetiminden 'saldırıları durdurun' talimatı geldi.

SURİYE'DE TEHLİKELİ ÇATIŞMALAR

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda ilinde Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çatışmalar dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Çatışmaları durdurmak için bölgeye giden Suriye Ordusuna İsrail güçleri ateş açtı. İsrail, Suriye ordusuna ait bir tankı imha etti.

NETANYAHU'DAN SALDIRI TEHDİDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'ye yoğun saldırılar gerçekleştirdiklerini belirterek "Şam yönetiminin tavrına bağlı" olarak saldırıları genişletme tehdidinde bulundu

Suriye'nin güneybatısını "silahsızlandırılmış hale getirmek zorunda olduklarını" iddia eden Netanyahu, egemenlik haklarını hiçe saydığı Suriye'nin "İsrail için ikinci bir Lübnan'a dönüşmesine izin vermeyeceklerini" ileri sürdü. Netanyahu, Suriye'deki Dürzileri korumakla da yükümlü olduklarını savundu.

WASHİNGTON'DAN SALDIRILARI DURDURUN TALİMATI

İsrail'in saldırılarının ardından Trump yönetiminden Netanyahu'ya saldırıları durdurun talimatı geldi. İsrail basınından Kanal 12'nin haberine göre Washington, İsrail’den Suriye’nin güneyindeki Suriye ordusuna yönelik saldırılarını durdurmasını istedi.

İsrail, bu akşamdan itibaren Suriye ordusu güçlerine yönelik saldırılarını durduracağına dair Washington’a söz verdi.

SÜVEYDA OLAYLARI

Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine, çatışmaları durdurmak amacıyla Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda asker ve askeri takviye sevk etmişti.

Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker ise rehin alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savunmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, bugün yaptığı açıklamada, Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.



