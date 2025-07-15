Suriye'de bombalar patladı, ordu karşılık verdi! Süveyda'daki karışıklığı fırsat bildiler

Suriye'nin Süveyda kentine iki azınlık grup arasında yaşanan kanlı çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgede ateşkes sağlanmasına rağmen gerginlik sürerken, İsrail'den kente hava saldırısı gerçekleştirildi. Suriye ordusunun ise saldırıya karşılık verdiği belirtildi.

Suriye, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana en gergin günlerini yaşıyor.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Süveyda ilinin kent merkezini hedef aldı.

Haberde, düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin yaralandığı ve Suriye ordusuna ait bir tankın da vurulduğu aktarıldı.

İSRAİL'DEN SÜVEYDA'YA HAVA SALDIRISI

İsrail, Süveyda ilinin kuzeybatısındaki şehir girişine hava saldırıları düzenledi.

Yerel kaynaklardan edilen bilgilere göre, Suriye ordusuna ait uçak savarlar (ZU23) hava sahasında bulunan İsrail'e ait uçaklara ve insansız hava araçlarına (İHA) karşılık verdi.

Öte yandan İsrail'e ait savaş uçakları, Dera iline bağlı İzra ilçesinde Savunma Bakanlığına ait bir askeri konvoyu birden fazla hava saldırısıyla hedef aldı.

Dera’daki saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, can kaybına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Öğle saatlerinde Süveyda kent merkezine giren Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birliklerle "yasa dışı silahlı gruplar" arasında bazı mahallelerde şiddetli çatışmalar yaşandığı bildiriliyor.

SÜVEYDA'DAKİ OLAYLARDA BİLANÇO AĞIR

Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda asker ve askeri takviye sevk etmişti.

Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker rehin alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye’nin güneyine yönelik saldırılarını “Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak" sözleriyle savunmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.