Şam’dan PYD’ye ültimatom! Suriye lideri Şara 'bedelini ödersiniz' diyerek rest çekti

YILMAZ BİLGEN - Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD ile Şam yönetimi arasında gerilim dozu artıyor. 10 Mart’ta yapılan 8 madde konusunda aradan geçen 6 aya ve imzaladığı anlaşmaya rağmen hiçbir olumlu adım atmayan PYD kanadına Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetiminden ültimatom geldi. ABD ve Fransız temsilcilerinin de katıldığı son görüşmede yaşanan gerilimin arka planına ulaştık. Şam’dan sorularımızı cevaplayan kaynak, Ahmed Şara’nın toplantıya katılmadığını ve PYD heyetinin maskeli katılımına sert cevap verildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"PYD, öncelikle elebaşı Mazlum Abdi için cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bakanlık ve bürokraside birçok kadro istedi. En az 10 bin silahlı kişinin Şam ordusuna katılmasını talep ettiler. Petrolden ve sınır kapılarından gelir istediler. Bir tür siyasi, idari muhtariyet talebindeler. Bir de bölgede nüfus konusunda 2011 sonrası kayıtların geçerli olması gerektiğini savunuyorlar.

Ahmed Şara’nın katılmadığı görüşmede, Suriyeli hükûmet yetkililerini mevcut durumu oyalama ve PYD’nin zaman kazanma taktiği olarak nitelendirdi ve muhataplarına ‘10 Mart anlaşmasına uymak zorundasınız aksi hâlde bu taktiğin ciddi sonuçları olacak’ denildi. Bir diğer vurgu ise anlaşma konusunda ek süre isteyen PYD’ye bunun uzatılmayacağı belirtildi. Suriye yönetimini bu görüşmede sadece Dışişleri Bakanı ile dışişleri bakanlığı Amerika ilişkileri ofisi müdürü temsil etti. PYD heyetinin siyasi, ekonomik ve askerî gücü elde tutmak tavrına karşı çok net mesajlar verildi. Mazlum Abdi ve arkadaşlarına karşı ABD Suriye temsilcisi ciddi manada tepki gösterdi.Hatta ısrarcı olduklarını görüp sözlerini bitirmelerini beklemeden odayı terk etti. Suriye yönetimi ‘Deyrizor kırsalından ivedilikle çıkın çünkü süre doldu, artık adım atmak zorundasınız’ dedi. Bu arada görüşmenin bitmesinin ertesi günü Suriye’nin farklı noktalarında birçok bölgenin karışması dikkat çekti."