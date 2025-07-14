İsrail yeni iç savaş peşinde... Suriye itirafı geldi: Saldırılar rejime açık bir uyarı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Temmuz 2025 20:37 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 21:14 - Güncelleme:

İsrail, Suriye, İç Savaş, Haber

İsrail, Dürzilere destek sağlayarak Suriye'de yeni bir iç savaşı körüklemenin peşinde. Süveyda'da Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Saldırılar Suriye rejimine açık bir mesaj ve uyarı" diyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe