İsrail yeni iç savaş peşinde... Suriye itirafı geldi: Saldırılar rejime açık bir uyarı!
İsrail, Dürzilere destek sağlayarak Suriye'de yeni bir iç savaşı körüklemenin peşinde. Süveyda'da Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Saldırılar Suriye rejimine açık bir mesaj ve uyarı" diyor.
Suriye'nin güneyindeki Dürzileri rejime karşı kışkırtma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarına girişen İsrail Savunma Bakanı, "İsrail kenarda beklemeyecektir" ifadesini kullandı.
SURİYE'DE ÇATIŞMALAR BAŞLADI
Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da dün sabah saatlerinde Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.
Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, toplamda en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.
İSRAİL, DÜRZİLERE DESTEK ÇIKTI
Süveyda'da Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar devam ederken, Dürzi güçlerin bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırısında 6 asker ölmüş, 9 asker rehin alınmıştı.
İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.