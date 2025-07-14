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İsrail yeni iç savaş peşinde... Suriye itirafı geldi: Saldırılar rejime açık bir uyarı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail yeni iç savaş peşinde... Suriye itirafı geldi: Saldırılar rejime açık bir uyarı!
İsrail, Suriye, İç Savaş, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, Dürzilere destek sağlayarak Suriye'de yeni bir iç savaşı körüklemenin peşinde. Süveyda'da Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Saldırılar Suriye rejimine açık bir mesaj ve uyarı" diyor.

Gazze'de on binlerce masum Filistinli sivili katlederek Orta Doğu'yu kana bulayan terör devleti İsrail gözünü Suriye'ye dikmiş durumda. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıların "Suriye rejimine açık bir mesaj ve uyarı" niteliği taşıdığını ileri sürdü.

Suriye'nin güneyindeki Dürzileri rejime karşı kışkırtma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarına girişen İsrail Savunma Bakanı, "İsrail kenarda beklemeyecektir" ifadesini kullandı.

SURİYE'DE ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da dün sabah saatlerinde Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, toplamda en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

İSRAİL, DÜRZİLERE DESTEK ÇIKTI

Süveyda'da Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar devam ederken, Dürzi güçlerin bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırısında 6 asker ölmüş, 9 asker rehin alınmıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

 
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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