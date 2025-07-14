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Suriye'nin güneyinde şiddetli çatışma! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Dış Haberler
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Suriye, Şiddet, Çatışma, Esad Rejimi, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Suriye'nin güneyinde, Esad rejiminin devrilmesinden bugüne yaşanan en kanlı olaylardan biri gerçekleşti. Süveyda kentine iki azınlık grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çatışma çıktı. Olayda 37 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi yaralandı.

Suriye'nin güneyinde feci bir olay yaşandı. 

Fransa merkezli AFP ve Suriye Devlet Haber Ajansı'nın aktardıklarına göre, Süveyda kentinde, iki azınlık grup arasında çıkan çatışmalarda 37 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin güneyinde şiddetli çatışma! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

ESAD'IN DEVRİLMESİNDEN BU YANA EN KANLI OLAYLARDAN

Çatışmaların ardından yetkililer, durumu yatıştırmak amacıyla bölgeye güvenlik güçleri gönderdi.

Bu olay, Nisan ve Mayıs aylarında Dürzi topluluğu ile güvenlik güçleri arasında yaşanan ve onlarca kişinin ölümüne yol açan çatışmalardan bu yana bölgede yaşanan ilk kanlı gerilim olarak kayıtlara geçti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre hayatını kaybeden 37 kişinin 27’si Dürzi, 10’u ise Bedevi kökenli. Ölen Dürziler arasında iki çocuk da bulunuyor. Yerel haber ağı Suweida24, Pazar günü çatışmalarda her iki taraftan en az 10 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Suriye'nin güneyinde şiddetli çatışma! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

LİSE SINAVLARI İPTAL EDİLEBİLİR

Şiddet olayları nedeniyle Şam ile Süveyda’yı birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapatıldı. Suriye Eğitim Bakanlığı ise yaşanan olaylar nedeniyle Pazartesi günü yapılması planlanan lise sınavlarını ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

Süveyda Valisi Mustafa el-Bakur, halkına “sağduyulu olmaları ve ulusal reform çağrılarına kulak vermeleri” çağrısında bulundu. Bazı Dürzi dini liderler de halka sükunet çağrısı yaparak, Şam yönetiminden müdahale etmelerini istedi.

Suriye'nin güneyinde şiddetli çatışma! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti - 3. Resim

Devlet haber ajansı SANA, güvenlik güçlerinin Dera ile Süveyda vilayetlerinin idari sınırlarına konuşlandırıldığını bildirdi.

AZINLIK GRUPLAR ARASNDA GERİLİM

Suriye iç savaşı öncesi ülkedeki Dürzi nüfusu yaklaşık 700 bin civarındaydı ve bu topluluğun büyük kısmı Süveyda ilinde yaşıyor.

Bölgede farklı azınlık gruplar arasında uzun süredir devam eden bir husumet bulunuyor ve zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

Eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından yeni yönetim altında azınlıkların hakları ve güvenliği konusundaki endişeler artmıştı. Nisan ve Mayıs aylarındaki çatışmalarda da Dürzi savaşçılar ile yeni güvenlik güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşanmış; bunun ardından yerel liderler ve dini şahsiyetler, gerginliğin artmaması için anlaşmalar imzalamış ve Dürzi savaşçıların yeni yönetime entegrasyonu için adımlar atılmıştı.

Kaynak: Dış Haberler

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