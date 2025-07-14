PKK'nın elinde 2,5 milyar dolarlık silah var! Asıl tehdit artık Suriye

Güvenlik uzmanları “Terör örgütü PKK’nın elinde tanksavar, İHA, zırhlı personel taşıyıcı, hatta helikopter bile var. Kesinlikle bu silahların takipçisi olmalıyız” diyor

YILMAZ BİLGEN -Terör örgütü PKK’nın fesih sonrası elindeki ağır silahları nasıl teslim edeceği merak konusuydu. Gazetemize konuşan güvenlik uzmanları, örgütün silahların bir kısmını teslim etmeyip, satarak nakde çevireceğini öne sürdü.

Emekli Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan, terör örgütü hamisi devletlerin PKK’yı uçak hariç nizami bir ordu gibi donattığını ifade ederek “Örgütün elinde 2.5 milyar dolarlık silah var. Kesinlikle bu silahların takipçisi olmalıyız. Devlet olarak bu konuda çok hassas olmak zorundayız. Herhangi bir oldubittiye izin vermemeliyiz” dedi.

ESAS TEHDİT ARTIK SURİYE

Bölgede uzun yıllar görev yapan Özel Kuvvetler Komutanı Emekli Kurmay Albay Mithat Işık ise terör örgütünün göstermelik birkaç silah imhası ile bizi aldatmak isteyebileceğine dikkat çekerek “Türk devlet aklı bu işin takipçisi olamaya devam eder. ABD öncülüğünde kurulan koalisyon eliyle verilen silahlarla birlikte bugünkü piyasa değeriyle PKK’da en az 2,5 milyar dolarlık silah bulunuyor. Ellerinde hemen her türden silah ve muharebe araç gereci var. Gelişmiş tanksavarlar, insansız silahlı ve silahsız hava araçları, son derece modern tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar, helikopterler, ileri düzeyde toplar, uzun menzilli silahlar ve dijital teknoloji konusunda da gelişmiş araç gereçlere sahip olduklarını biliyoruz. Irak ve Suriye’de içerisi silah ve cephane dolu onlarca deposu var. Şimdi bütün dikkatimizi Suriye’ye yoğunlaştırmak zorundayız. Esas tehdit artık Suriye’nin kuzeyi” diye konuştu.

SATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bölgede konuştuğumuz kaynaklar ise terör örgütü PKK’nın Irak-Ranya ve Kaladze’de silah borası kurduğu bilgisini paylaştı. Iraklı güvenlik uzmanı Halef Ahmet, örgütün başta Haşdi Şabi olmak üzere Peşmerge, Arap ve Kürt aşiret liderleri, Irak ordusu dahil tüm taraflara silah satmaya çalıştığını aktardı. Ayrıca PKK’nın İran sınırındaki Şeni ve Nevzan bölgelerinde kurduğu uyuşturucu üretim-işleme tesislerini de boşalttığı ve bölgedeki uyuşturucu depolarını boşaltmaya çalıştığı öğrenildi.