Diyarbakır'da sokağın nabzını tuttuk: Silahlarla korku ve gözyaşı da yandı!

Casene mağarasında yanan silahların alevinde 47 yıllık kan, gözyaşı, korku ve belirsizliğin de kül olduğunu söyleyen vatandaşlar “Aramıza çekilen suni duvarları yıkmaya başladık” dedi.

YILMAZ BİLGEN -Terörsüz Türkiye süreci kapsamında terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesinin ardından Irak’ın Süleymaniye şehri kırsalında silahları yakması Doğu ve Güneydoğu illerinde memnuniyetle karşılandı. Diyarbakır’da sokağın nabzını tutan gazetemize konuşan vatandaşlar, Casene mağarasında yanan silahların alevinde 47 yıllık kan, gözyaşı, korku ve belirsizliğin de kül olduğunu söyledi. Diyarbakırlı Murat Koç, Kürtler açısından tarihî günlerin yaşandığını ifade ederek “Gelinen nokta, olayı Türkiye içi denklemden öte bölgesel bir boyuta taşıyor. Biz Müslümanız, etnik kavga gücümüzü madden ve manen budadı. Kürt meselesinde salt devletin gücünün gözükmesi halk nezdinde tereddütlere yol açtı. Geçen çözüm süreci başarısız olsa da çok dersler çıkarıldı. Bu dönemin daha çok İran tarafından sabote edildiğini biliyoruz. Askerî olandan ziyade insanımıza dokunan her girişim çok daha etki gücüne sahip” dedi.

TÜRKİYE BÜYÜK GÜÇ OLACAK

Diyarbakırlı araştırmacı Mehmet Sabri Akgönül de olayın jeopolitik düzlemde görülmesi gerektiğini vurguladı. Akgönül, “Türkiye bölgesel bir güç olacak, Kürtler de kurucu unsurlarından birisi olduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin yeniden maliki olma hakkını kazandı. Kürtlere devletle arasına konulan bariyerler yıkıldı. Kürt sorunu, aslında devlet içi bazı odakların Kürtleri dışlama üzerinden dizayn ettiği iktidar alanı dayatmasıydı. Bahçeli ve Erdoğan’ın iradesi yeni bir iktidar alanı tesis etti. Özetle Kürtler devletsiz, devlet de Kürtsüz değil” diye konuştu.

BÖLGENİN KODLARI DEĞİŞİYOR

Diyarbakırlılar Terörsüz Türkiye projesiyle bölge kodlarının değişeceği konusunda görüş birliği hâlinde. Ödenen ağır bedellerin Türk ya da Kürt fark etmeksizin bu toprakların insanına kaybettirdiğini ifade eden bölge sakini Şehmuz Damar “Bizim kardeşlik kaderdaşlık mazimize Ulucami’nin tarihi şahit” ifadesini kullandı.

Damar, akamet korkusu rezervini koymakla birlikte “Bu sorunun tamamen ortadan kalkması gerekiyor. Barış ve kardeşlik adına umutluyum. Doğal olmayan bir dayatı kan davasına dönüyordu. Büyük yanlışlıklar vardı. Tarihî yürüyüşümüz devam edecek. Aramıza çekilen suni duvarları yıkmaya başladık” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN’IN BAYRAK ÇAĞRISI YANKI BULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yaptığı ülke genelinde cadde, sokak ve hanelerin ay yıldızlı bayraklarla donatılması çağrısı tüm yurtta yankı buldu. Çağrı sonrası, millî birlik ve beraberliğin simgesi bayraklar, İstanbul’un pek çok noktasında dalgalandı. Megakentte vatandaşlar ev ve iş yerlerine Türk bayrakları astı. Belediyeler ana arterler, meydanlar ve caddeleri bayraklarla süsledi. Diyarbakır’da AK Parti İl Başkanlığınca “Terörsüz Türkiye”ye destek amacıyla tarihî Diyarbakır Surları’na Türk bayrağı asıldı. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde cadde, sokak, meydan, kamu kurumları ve çok sayıda ev ile iş yeri, Türk bayraklarıyla donatıldı. İlçede âdeta kırmızı beyaz bir atmosfer hâkim oldu. Yurdun diğer birçok il ve ilçesi de bayraklarla donatılırken millî ruh cadde ve sokaklara taştı.