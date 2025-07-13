Erdoğan'dan terörsüz Türkiye manifestosu: Canımız pahasına tarihe kapı açtık

Terör örgütü PKK’nın silahları yakmasını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Malazgirt ruhu, Kudüs ittifakı” vurgusuyla millete birlik çağrısı yaptı.

EMRAH ÖZCAN - Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama geride kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda tarihî açıklamalarda bulundu. PKK’nın silahları bırakmasıyla tarihte yeni bir sayfanın açıldığını dile getiren Erdoğan “Güçlü bir Türkiye’nin kapıları ardına kadar aralandı” dedi. Bu sürecin bir pazarlık ya da al ver süreci olmadığının bir kez daha altını çizen Erdoğan “Kimse korkmasın. Türk, Kürt, Arap düne göre çok daha güvendedir” mesajı verdi. İşte zaman zaman alkışlarla konuşmasının kesildiği Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar:

TÜRKİYE KAZANMIŞTIR

▪️ Savunma sanayimizi geliştirdik, dışa bağımlı kalmadan terörle mücadele silahlarımızı ürettik. Sınır ötesi operasyonlarla sınırlarımızı kontrol altına aldık. Şimdi 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Türkiye kazanmıştır, milletim kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap, 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır.

▪️ Kanı durduracak, annelerin gözyaşını dindirecek, acıları hafifletecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ediyoruz.

▪️ Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye projesi, açık söylüyorum bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al-ver sürecinin neticesi değildir.

▪️ Arada silah olmadan konuşacağız. Bugün yeni bir gündür, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük, güçlü Türkiye’nin, Türkiye Yüzyılı’nın kapıları ardına kadar aralanmıştır.

HADDİNİZE DEĞİLDİR

▪️ Herkes şundan emin olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurunu çiğnetmeyiz, başını öne asla eğdirtmeyiz. Terörsüz Türkiye projemizi bu anlayışla izliyoruz.

▪️ İttifak ortağımız MHP Genel Başkanı Bahçeli ve kadrosunun milliyetçiliğini, vatanseverliğini, Türkiye aşkını sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir.

▪️ Şahsımın, AK kadronun milliyetçiliğini, vatanseverliğini ve Türkiye aşkını hiç kimse sorgulayamaz. Bu kimsenin haddi değildir, hakkı da değildir.

▪️ Biz Sayın Bahçeli ve kadrosu ile beraber terörsüz Türkiye için canımızı, kanımızı, bütün tecrübemizi, bütün hayatımızı ortaya koyduk.

▪️ Türkiye’nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz sadece ve sadece Türkiye’nin hayrınadır.

▪️ Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Hiç kimse korkmasın, kimse endişe etmesin, kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, milletimiz için yapıyoruz, istiklalimiz için, istikbalimiz için yapıyoruz.

▪️ Birliğimize, bütünlüğümüze, vatanımıza, milletimize, huzurumuza kasteden, edecek hiçbir girişimin içinde olmayız, böyle girişimlere asla müsaade etmeyiz.

CUMHURBAŞKANI’NDAN “BIRAKINIZ TEDİRGİN OLMAYI” VURGUSU

Malazgirt ruhu yeniden şekilleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan “41 yılda terör baronları, kandan beslenenler kazandı” dedi. “Bugün bu kirli oyunu bozuyoruz” vurgusunda bulunan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

▪️ Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktadır hatta bugün düne göre çok daha kudretlidir, azametlidir, en önemlisi istikbali için çok daha umutludur.

▪️ Bırakınız tedirgin olmayı milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye’nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalı.

▪️ Türk, Kürt, Arap birse, beraberse o zaman Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardır. Ayrıştıklarında, bölündüklerinde ise mağlubiyet, hezimet, hüzün vardır.

▪️ Bugün Malazgirt ruhu, bugün Kudüs ittifakı, bugün İstiklal Savaşı’nın nüvesi yeniden şekilleniyor.

▪️ Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz.

▪️ Bugün, büyük ve güçlü Türkiye’nin şafağı söküyor. 41 yılda terör baronları, kandan beslenenler kazandı. Türk-Kürt-Arap üzerine kirli hesapları olanlar kazandı. Bugün bu kirli oyunu bozuyor, altüst ediyoruz.

▪️ Sadece Kürt vatandaşlarımızın değil, Irak ve Suriye’deki Kürt kardeşimin meselesi de bizim meselemizdir. Onlarla bu süreci görüşüyoruz, onlar da çok mutlu.

▪️ Kürt kardeşim meselen mi var, oturup konuşacağız. Alevi kardeşim sorunun mu var, diyalogla çözeceğiz. İnanın soframıza bereket gelecek.

ERDOĞAN: ONLARIN HATIRASINI ASLA ÇİĞNETMEYECEĞİZ

Şehit ailelerine ve gazilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Müsterih olun, şehitlerimizin gayesi menzili bulmuş olacak. Onların hatırasını asla çiğnetmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. “Gönüller bir olunca sınırlar ortadan kalkar” vurgusunda bulunan Erdoğan şöyle konuştu:

▪️ İlk adım olarak TBMM’de bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını konuşmaya başlayacağız. Altını çizerek söylüyorum, Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM heyetiyle de birlikte bu süreci evelallah pişirerek geleceğe taşıyacağız.

▪️ Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörün bitmesiyle eskisinden çok daha güçlü, çok daha öz güvenli olacaktır.

▪️ Enerjimizi asli işimize vereceğiz. Kaynaklarımızı terörle mücadele için değil, kalkınma, refah, müreffeh bir Türkiye için seferber edeceğiz.

▪️ Şehit anaları ve şehit babaları ellerinizden öpüyorum ve diyorum ki hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez.

▪️ Hiç kimseyi incitmeden, sürecin hassasiyetine uygun, işin süratle nihayetlenmesi için kolaylaştırıcı olacağız. Silah teslimini titizlikle takip edeceğiz.

▪️ Kayıplarımız şüphesiz geri gelmeyecek ama gençlerimiz hayatlarının baharında aramızdan Allah’ın izniyle bir daha ayrılmayacak.

▪️ Türkiye, kardeşlikle büyüyecek, demokrasiyle güçlenecek. Türkiye, istikrar, güven içinde geleceğe yürüyecek. Türkiye’yi buraya şehitlerimiz taşıdı, gazilerimiz taşıdı. Her birine minnettarız ve onların hatırasını asla çiğnetmeyeceğiz.

▪️ Artık yumruk sıkmaya gerek yok. Şimdi AK Parti, MHP, DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik. Derdimiz var. Dertliyiz. Derdimiz olduğuna göre el ele verdiğimize göre biz bu engelleri aşacağız.

▪️ Suriye hükûmeti ve uluslararası ortaklarımızla çalışmayı sürdürüyoruz. Orada da terör defterinin kapanacağına, kardeşliğin kazanacağına yürekten inanıyorum.

HATALARIN BEDELİNİ BİRLİKTE ÖDEDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1984’teki ilk eyleminden sonra ne yazık ki terör Türkiye’de her geçen gün tırmandı. O günden sonra nice hükûmetler geldi. Her biri terörün kökünü kazıyacağını söyledi. Ama terör ne topraklarımızda ne de üs edindiği başka ülke topraklarında bitirilemedi. Bunda elbette devletin bazı yanlış uygulamalarının da payı vardı. Beyaz Toroslar bunlardan biriydi, faili meçhuller bunlardan biriydi, Diyarbakır Cezaevi bunlardan biriydi. Yakılan köyler, bir gecede göçe zorlanan insanlar, evladıyla cezaevinde Kürtçe konuşamayan analar işte bu yanlış uygulamalardan biriydi. Hukuk ve meşruiyet dışı mücadele yöntemleri terörü bitirmek yerine tam tersine körükledi, büyüttü, terör örgütüne istismar edeceği elverişli bir zemin sundu. Hataların bedelini hep beraber ödedik.