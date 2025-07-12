CHP'den Terörsüz Türkiye'ye destek! Özel: Hem terörsüz hem demokratik Türkiye istiyoruz

Kaynak: Anadolu Ajansı 12 Temmuz 2025 22:42 - Güncelleme: 12 Temmuz 2025 22:54 - Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı 'Terörsüz Türkiye' sözlerine destek verdi. Malatya'da konuşan Özel, "Hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye'nin arkasındayız. Biz barışın da demokrasinin de teminatıyız. Biz hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye istiyoruz." dedi.

PKK terör örgütünün silahlarını bırakıp, ateşe vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi bir konuşmaya imza attı. Erdoğan'ın "Terör örgütü silah bıraktı, Türkiye Yüzyılı'nın kapısı ardına kadar açıldı" sözlerine CHP'den de destek geldi. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarihi' mesaj: Terör örgütü silah bıraktı, Türkiye Yüzyılı'nın kapısı ardına kadar açıldı MALATYA'DA HEP KAYBETTİK AMA KIZMADIK Özel, Malatya Büyükşehir Belediye binasının arkasında "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde konuştu. Seçimlerin ardından kabahati hiçbir zaman millette aramadıklarını dile getiren Özel, şöyle konuştu: "Malatya'da düşük oylar aldık, 1977'den beri tek belediyeye ulaşamadık, yüzde 23 aldık, 2019'da 4 parti birlikte, 2023'te 6 parti birlikte yüzde 25 aldık ama Malatya'ya kızmadık. Çalıştık, 'Malatya'yı anlamalıyız, dinlemeliyiz, onun yanında olmalıyız, günü gelince takdir ederse biz kazanırız' dedik." TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİN ARKASINDAYIZ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşmasını hatırlatan Özel, "CHP olarak yıllardır teröre karşıyız. Hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye'nin arkasındayız. Biz barışın da demokrasinin de teminatıyız. Biz hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Baki Sancak