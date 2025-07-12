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CHP'den Terörsüz Türkiye'ye destek! Özel: Hem terörsüz hem demokratik Türkiye istiyoruz

Kaynak: Anadolu Ajansı
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CHP&#039;den Terörsüz Türkiye&#039;ye destek! Özel: Hem terörsüz hem demokratik Türkiye istiyoruz
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı 'Terörsüz Türkiye' sözlerine destek verdi. Malatya'da konuşan Özel, "Hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye'nin arkasındayız. Biz barışın da demokrasinin de teminatıyız. Biz hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye istiyoruz." dedi.

PKK terör örgütünün silahlarını bırakıp, ateşe vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi bir konuşmaya imza attı. Erdoğan'ın "Terör örgütü silah bıraktı, Türkiye Yüzyılı'nın kapısı ardına kadar açıldı" sözlerine CHP'den de destek geldi.

CHP'den Terörsüz Türkiye'ye destek! Özel: Hem terörsüz hem demokratik Türkiye istiyoruz - 1. Resim

MALATYA'DA HEP KAYBETTİK AMA KIZMADIK

Özel, Malatya Büyükşehir Belediye binasının arkasında "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde konuştu. Seçimlerin ardından kabahati hiçbir zaman millette aramadıklarını dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Malatya'da düşük oylar aldık, 1977'den beri tek belediyeye ulaşamadık, yüzde 23 aldık, 2019'da 4 parti birlikte, 2023'te 6 parti birlikte yüzde 25 aldık ama Malatya'ya kızmadık. Çalıştık, 'Malatya'yı anlamalıyız, dinlemeliyiz, onun yanında olmalıyız, günü gelince takdir ederse biz kazanırız' dedik."

CHP'den Terörsüz Türkiye'ye destek! Özel: Hem terörsüz hem demokratik Türkiye istiyoruz - 2. Resim

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİN ARKASINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşmasını hatırlatan Özel, "CHP olarak yıllardır teröre karşıyız. Hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye'nin arkasındayız. Biz barışın da demokrasinin de teminatıyız. Biz hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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