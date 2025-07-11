"Terörsüz Türkiye" için Erdoğan'a teşekkür telefonu! DEM Parti: "Silah bırakılması geleceğe dair umudumuzu büyüttü"

"Terörsüz Türkiye" yolunda PKK'lı 30 kişilik grubun silahlarını yakmasının ardından DEM Partili Pervin Buldan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu geldi. DEM Parti aynı zamanda süreç için "Silah bırakılması geleceğe dair umudumuzu büyüttü" açıklamasını yaptı.

Terörsüz Türkiye yolunda devlet tarafından yürütülen süreçte bugün yeni bir aşamaya geçildi. Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti. Türkiye 41 yıllık terör belasından bugün silahların yakılmasıyla adım adım kurtulmaya başladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gözetiminde 15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti. Alanda bir örgüt elebaşı, Türkçe ve Kürtçe mesaj okudu. Yaşanan tarihi anların ardından İmralı heyetindeki DEM Partili Buldan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu geldi. Aynı zamanda DEM Parti'den silahların bırakılmasının geleceğe dair umutları artırdığı yönünde açıklama yapıldı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR TELEFONU

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buldan ile telefonda görüştü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinde silahların imha edilmesi ve sürecin son durumu ele alındı.

Buldan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmede Buldan, silahların yakılmasıyla birlikte sürecin başarıyla devam etmesinden duyduğu memnuniyeti bildirdi.

DEM PARTİ: GELECEĞE DAİR UMUDUMUZ ARTTI

PKK'nın silah bırakmasını yerinde izleyen DEM Paritli Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları imzalı sosyal medya üzerinden bir açıklama da yapıldı.

Ortadoğu ve Türkiye’nin yüzyıllık tarihinde dönüm noktalarından birinin bugün yaşandığı vurgulanan açıklamada, silah bırakılmasının geleceğe dair umutları büyüttüğü belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ortadoğu ve Türkiye’nin yüzyıllık tarihinde dönüm noktalarından biri bugün yaşanıyor. İmralı’dan 26 yıl sonra gelen görüntülü barış çağrısı, bu toprakların kadim ruhuna seslenişin en güçlü ifadesidir.

İmralı’dan gelen çağrının ardından yapılan PKK’nin silah yakma töreniyle Kürt sorununun çözümü ve Demokratik Türkiye’nin inşası için yeni bir döneme giriliyor.

PKK’nin silahlara veda kararı, sadece Kürt meselesinin değil, Türkiye’nin tüm sorunlarının demokratik yollarla çözüleceğinin güvencesini ortaya çıkarmıştır.

PKK’lilerin silahlara veda töreni demokratik, adil, eşit, özgür yaşama davettir. Bu tören halklarımızın geleceğe dair umudunu büyütmüştür.

Yüz yıllık acının sona erdiği, kardeşliğin zafer kazandığı günleri görme umudumuz artmıştır. Barış hepimizin ortak kazancıdır.

Bu mukaddes yolculukta hiçbir ferdi, hiçbir kesimi geride bırakmayacağız. Anadolu’nun bereketli topraklarından Trakya’nın verimli ovalarına, Karadeniz’in dalgalı kıyılarından Mezopotamya’nın kadim şehirlerine kadar her yurttaş bu demokratik dönüşümün şahidi ve ortağı olacaktır.

Kazanan halklar olacaktır. Kazanan eşitlik, demokrasi ve barış olacaktır. Bu süreci onurla, sabırla, inatla savunacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Barış ve Demokratik Toplum Grubu’nun 11 Temmuz 2025’te tarihi bir iradeyle başlattığı silahsızlanma ve demokratik siyasete geçiş hamlesini yürekten selamlıyoruz. Çünkü bu adım sadece Kürt halkının meşru özgürlük mücadelesinde değil, Türkiye’nin ve bütün Ortadoğu’nun barış, eşitlik ve demokratik dönüşüm arayışında yeni bir dönemi başlatmaktadır.

Şimdi hep birlikte demokratik siyasal ve hukuki düzenlemeleri yaparak geleceğin demokratik Türkiye’si için adım atma zamanıdır, demokratik siyaset mücadelesini büyütme zamanıdır..."