PKK'nın silahları yakmasına CHP'den ilk yorum! Özgür Özel yol haritası çizdi

Terör örgütü PKK'nın sembolik törenle silahları yakmasının ardından muhalefet cephesinden ilk yorum geldi. CHP lideri Özgür Özel, "Partimiz barışın yanındadır. Süreç milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir." dedi.

Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti. Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

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SİLAHLARI KAZANA ATTI

15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti. Alanda bir örgüt elebaşı, Türkçe ve Kürtçe mesaj okudu. Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Iraklı yetkililer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ve güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.

ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Gelişmelerin ardından açıklamalar peş peşe gelirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de bir açıklama geldi. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi; terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılık içinde reddetmektedir. Partimiz barışın yanındadır. Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir." dedi.

SIRRI SÜREYYA'YI ANDI

Açıklama şöyle devam etti: "Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz.

"BİR ŞEY SAKLAMADAN, HIZLI VE KARARLI ADIMLARLA YÖNETİLMELİ"

Bu süreç; hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir. Türkiye’de tam bir barış ortamının tesisi ancak adalet ve demokrasiyle mümkündür.

Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyımların atandığı, Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan soruşturmaların sürdüğü, seçilmiş siyasetçilerin hukuk dışı yöntemlerle hapiste tutulduğu ve demokratik rekabetin sakatlandığı bir ortam toplumsal barışın baş düşmanıdır, iç cephemizi tahkim etmek gayretinin önündeki en büyük engeldir.

Ülkemizin ihtiyacı; Terörsüz ve Demokratik Türkiye’dir. Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir. Ortak geleceğimiz için, barış için katkı sunmaya ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."