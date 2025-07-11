Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > PKK'nın silahları yakmasına CHP'den ilk yorum! Özgür Özel yol haritası çizdi

PKK'nın silahları yakmasına CHP'den ilk yorum! Özgür Özel yol haritası çizdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PKK, Terör, CHP, Özgür Özel, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın sembolik törenle silahları yakmasının ardından muhalefet cephesinden ilk yorum geldi. CHP lideri Özgür Özel, "Partimiz barışın yanındadır. Süreç milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir." dedi.

Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti. Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

SİLAHLARI KAZANA ATTI

15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti. Alanda bir örgüt elebaşı, Türkçe ve Kürtçe mesaj okudu. Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Iraklı yetkililer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ve güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.

ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Gelişmelerin ardından açıklamalar peş peşe gelirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de bir açıklama geldi. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi; terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılık içinde reddetmektedir. Partimiz barışın yanındadır. Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir." dedi.

PKK'nın silahları yakmasına CHP'den ilk yorum! Özgür Özel yol haritası çizdi - 1. Resim

SIRRI SÜREYYA'YI ANDI

Açıklama şöyle devam etti: "Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz.

"BİR ŞEY SAKLAMADAN, HIZLI VE KARARLI ADIMLARLA YÖNETİLMELİ"

Bu süreç; hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir. Türkiye’de tam bir barış ortamının tesisi ancak adalet ve demokrasiyle mümkündür.

Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyımların atandığı, Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan soruşturmaların sürdüğü, seçilmiş siyasetçilerin hukuk dışı yöntemlerle hapiste tutulduğu ve demokratik rekabetin sakatlandığı bir ortam toplumsal barışın baş düşmanıdır, iç cephemizi tahkim etmek gayretinin önündeki en büyük engeldir. 

Ülkemizin ihtiyacı; Terörsüz ve Demokratik Türkiye’dir. Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir. Ortak geleceğimiz için, barış için katkı sunmaya ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Film sahnelerini aratmayan olay! Çalıntı araçla huzurevine daldı: 2 yaşlı kadın hayatını kaybettiKazanın başında birlik oldular! Vatandaş sıraya girdi, tam 40 bin kişiye dağıtıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ekrem İmamoğlu davası TRT'de canlı yayınlanacak mı? Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama: 183. madde... - GündemBakan Tunç'tan açıklama: O maddeyi işaret ettiPKK'nın silahları yakmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: "Hayırlara vesile olmasını diliyorum" - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi!Bir zamanlar Kayseri'nin ünlü iş adamıydı! Hapis cezası aldı - GündemKayseri'nin ünlü iş adamıydı! Hapis cezası...Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü! Gündemde tek konu var - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü!Bosna Hersek'te tarihi açılış! Akümülatör fabrikası müze oldu, şehitlerin eşyaları ziyaret edildi - GündemBosna Hersek'te tarihi açılışİBB'nin döküm sahası ilan etti, Arnavutköy Belediyesi koruma altına aldı - GündemİBB kıydı, ilçe belediyesi sahip çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...