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Terör örgütü PKK silahlarını yaktı, bölge halkı ne düşünüyor? "Buraları ziyaret etmek isteyenler artacak"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Terör örgütü PKK silahlarını yaktı, bölge halkı ne düşünüyor? &quot;Buraları ziyaret etmek isteyenler artacak&quot;
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bir grup terör örgütü PKK üyesi, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen törenle silahlarını yaktı. Konuya dair birçok önemli isimden yorum ve görüş gelirken, bölge halkının görüşleri de merak konusu oldu. Şırnaklı vatandaşlar, sürecin bölgeye ekonomik ve sosyal faydalar sağlayacağına inanıyor.

Terör örgütü PKK, 41 yıl sonra silah bıraktı. Bir grup örgüt üyesi, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen törenle silahlarını yaktı.

Terör örgütü PKK silahlarını yaktı, bölge halkı ne düşünüyor? "Buraları ziyaret etmek isteyenler artacak" - 1. Resim

EKONOMİK VE SOSYAL FAYDALAR SAĞLAYACAK

Konuya dair birçok önemli isimden yorum ve görüş gelirken, bölge halkının görüşleri de merak konusu oldu.

Şırnaklı vatandaşlar, sürecin bölgeye ekonomik ve sosyal faydalar sağlayacağına inanıyor.

Geçmişte güvenlik endişeleri nedeniyle yatırım yapılamayan Güneydoğu’da, sürecin başarıya ulaşmasıyla istihdam imkanlarının artması ve iş sahalarının genişlemesi bekleniyor. Vatandaşlar, özellikle Şırnak’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin turizme kazandırılabileceğini vurguluyor.

Terör örgütü PKK silahlarını yaktı, bölge halkı ne düşünüyor? "Buraları ziyaret etmek isteyenler artacak" - 2. Resim

BURALARI ZİYARET ETMEK İSTEYENLER ARTACAK

Esnaf Ömer Utanç, bu sürecin turizm potansiyelini de ortaya çıkaracağını belirtti.

Utanç, "Şırnak, Nuh’un şehridir. Cudi Dağı, Gabar Dağı, Herekol Dağları gibi yerler herkesin merak ettiği bölgeler. Güvenlik sağlandığında buraları ziyaret etmek isteyenler artacak" dedi.

Güneydoğu’da uzun süredir devam eden çatışma ortam nedeniyle dışarı çıkmakta zorlanan vatandaşlar, artık güvenli ve rahat bir şekilde dolaşabilecek olmanın sevincini yaşıyor.

"HEPİMİZ İÇİN GÜZEL ŞEYLER GETİRECEK"

Sürecin, bölge halkı için sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir dönüşümün kapılarını aralayacağı öngörülüyor.

Türkiye’nin her kesiminden insanı bir araya getirerek, millet için ortak bir geleceğin inşa edilmesine imkan sağlayacağını ifade eden Utanç, "Türk, Kürt, Laz fark etmez, bu süreç hepimiz için güzel şeyler getirecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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