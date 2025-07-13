Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili açıklama: Yeni bir dönemin kapıları aralanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında açıklamalarda bulundu. "Ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili "Arzumuz grubu olan tüm siyasi partilerin Meclis çatısı altında atılacak adımlara destek vermesidir. Kimsenin süreci baltalamaya hakkı yoktur." dedi. Erdoğan, AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak süreci selametle götürmekte kararlı olduklarını da vurguladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı.

"Ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili "Arzumuz grubu olan tüm siyasi partilerin Meclis çatısı altında atılacak adımlara destek vermesidir. Kimsenin süreci baltalamaya hakkı yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Parametreleri şekillenen bu yeni dönem, sadece AK Parti'ye, sadece MHP'ye, sadece DEM'e değil, tüm siyasi aktörlere çok önemli meşguliyetler yüklemektedir. Biz 3 parti olarak bu süreci selametle götürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Terör örgütünün Türkiye'ye maliyetinin 2 trilyon dolar civarında olduğunu söyleyen Erdoğan, "Terörsüz Türkiye, kalkınmış, güçlenmiş, vatandaşlarının hayat standartlarını yükseltmiş Türkiye demek." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2 hususu özellikle ifade etmek isterim. Bu sene biliyorsunuz format değişikliğine gittik. Daha dar kapsamlı interaktif oturumları tercih ettik. Bunun neticesinde tüm katılımcılar, kabine üyelerimize soru sorma, iletişime geçme, gündemi değerlendirme, sıkıntıları anlatma imkanı buldu. Görsellerinden sloganına, ilk kez dün sabah dinlediğimiz yeni coşkulu şarkısından, diğer düzenlemelerine kadar kampımız daha profesyoneldi. Tüm bu yeniliklerin altında imzası olan Genel Sekreterlik birimimiz ile Tanıtım ve Medya Başkanlığımızı ayrıca tebrik ediyorum. AK Parti geçmiş tecrübelerin ışığında bir bayrak yarışı anlayışıyla kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Burada da kendimizle yarışıyoruz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE EN ÖNEMLİ GÜNDEM BAŞLIKLARIMIZDAN BİRİYDİ"

Birçok konuda fikir teatisinde bulunduk. Ülkemizin meselelerini, milletin sorunlarını masaya yatırdık. Önümüzdeki döneme yönelik projelerimizi değerlendirdik. Bugün de genel istişare ve değerlendirme oturumunda katılımcı arkadaşlarımız kabine üyelerimize sorularını serbestçe sordular. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama elbette en önemli gündem başlıklarımızdan biriydi. Ayrıca siyasi iletişim, teşkilat kültürü, Meclis grubu çalışmaları gibi önemli başlıklarda arkadaşlarımız bilgilendirmelerde bulundu.

"ÜLKEMİZİN ÖNÜNDE YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI ARALANIYOR"

Dost ve kardeşlerimize güven veren, hasım ve rakiplerimize korku salan mesajlarımızın yerini bulduğunu görüyoruz. Milletimizin zaferlerle dolu şanlı bir maziden parlak bir istikbale giden kutlu yolculuğu yeni bir merhaleye ulaşmıştır. Ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Türkiye Yüzyılı ülkümüzü adım adım fiile çıkarıyoruz. Milletimizi 47 yıl önce ayağına vurulan terör prangasından tamamen kurtarma eşiğine ulaşıyoruz. Yarım asırlık sabır mücadelemiz selamete eriyor. Bunun somut işaretlerini görmeye başladık. Cuma günü yapılan merasim bu bakımdan anlamlıydı. MİT'in ve TSK'nın riyasetinde kurulan mekanizmayla silah teslim sürecini sahada dikkatle takip ettik.

"KİMSENİN SÜRECİ BALTALAMAYA HAKKI YOKTUR"

Arzumuz grubu olan tüm siyasi partilerin Meclis çatısı altında atılacak adımlara destek vermesidir. Kimsenin süreci baltalamaya hakkı yoktur. Hayatta ve siyasette hemen her şeyin telafisi olur ama 86 milyonun birliğini, toplumsal barış ve huzurunu, böylesine hayati bir meselede işi yokuşa sürmenin, mızıkçılık yapmanın, uzlaşmaz tavır sergilemenin telafisi olmaz. Benim milletim bunu affetmez.

"3 PARTİ OLARAK BU SÜRECİ SELAMETLE GÖTÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Biz çıkar siyaseti yapmıyoruz. Biz ülke siyaseti yapıyoruz. Türkiye siyaseti yapıyoruz. Ne yapıyorsak, şehir yakınlarımız ve gazilerimiz başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerinin hassasiyetlerini düşünerek yapıyoruz. Hala bu sürece kuşkuyla bakanları da anlıyor, onların tereddütlerini gidermek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Parametreleri şekillenen bu yeni dönem, sadece AK Parti'ye, sadece MHP'ye, sadece DEM'e değil, tüm siyasi aktörlere çok önemli meşguliyetler yüklemektedir. Biz 3 parti olarak bu süreci selametle götürmekte kararlıyız.

"BİZİM MUHATABIMIZ KUKLACILAR"

AK Parti'nin iktidar süreci Türkiye'nin her alanda çağ atladığı bir dönem oldu. İktidarımız boyunca da pek çok tuzağa maruz kaldık. Hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık. Şimdi yeni bir senaryoyla karşı karşıyayız. Son dönemde yürütülen sokak tehditlerini, siyaset zırhına sığınarak yapılan kanunsuz eylemleri, son 23 yılda yaşadıklarımızdan bağımsız göremeyiz. Bu sefer unutmayın, figüranlar farklı ama oyun aynı. Biz bu tiyatroyu çok seyrettik. Amaçları da, yöntemleri de, aktörleri de artık çok iyi tanıyoruz. Dünyada kartlar yeniden karılıyor. Türkiye bu değişimde dışarıda bırakılmak isteniyor. Milli markaların hedefe konulduğu boykot listeleri yayınlanarak ekonomi programımıza zarar verilmek isteniyor. Türkiye'nin kendi meselelerini çözmesi engellenmeye çalışılıyor. Sokak çağrıları üzerinden körüklenen gerilimin temel gayesi işte budur. CHP'nin ve başındaki karikatür tipin tüm çırpınışlarına rağmen kendilerini ciddiye almamamızın sebebi yine budur. Bizim muhatabımız kuklalar değil, onları parmaklarında oynatan kuklacılardır.

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ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: ÜMMETİN BİRLİĞİNİ SAVUNMAK NE ZAMANDAN BERİ SUÇ OLDU?

Dün çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu? Bunlar ümmet bilinci nedir bilmezler. Bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmemizin neresi yanlış be gafiller! İslam dünyasının vahdeti için gayret etmenin neresi kabahat? Milletin değerlerinden bu kadar mı kopuksunuz? Ümmetçiliğin karşısında duracağız diyor. Ne yapacaksınız? Fitne mi yayacaksın? Nefreti mi körükleyeceksin? Kavgayı mı büyüteceksin? Tam olarak ne yapacaksın? Allah bunlara akıl, izan ve basiret versin. Biz Türk milletindeniz. Hazreti Muhammed'in ümmetindeniz. Müslümanlar arasından tefrikanın, ayrılığın son bulmasını savunmak utanılacak bir suç değil, şeref duyulacak bir duruştur. Biz bundan onur duyuyoruz. Rabbim bizlere son nefesimize kadar tüm insanlık için çalışmayı nasip eylesin.

"BÖLÜCÜ TERÖRÜN ÜLKEMİZE MALİYETİ 2 TRİLYON DOLAR CİVARINDA"

Ne yaparlarsa yapsınlar, bu defa başaramayacaklar. Hedeflerimizle aramıza giremeyecekler. Bizi kutlu yolculuğumuzdan geri döndüremeyecekler. Bu ülkenin yarım asırlık terör prangasını ayağından söküp atmasına mani olamayacaklar. Bölücü terörün ülkemize maliyeti 2 trilyon dolar civarında. Yıllarca okul, hastane, yol inşa etmeye, çiftçiye, tüccara harcanması gereken kaynakları biz terörle mücadeleye harcadık. Terörsüz Türkiye ile bu kaynakları emekliye, çiftçiye, tüm kesimleriyle 86 milyona harcayacağız. Peki bu ne demek? Bu emekli daha fazla aylık alacak, bu tüccar daha fazla kazanacak, bu öğrenci daha fazla burs alacak, bu sanayici daha fazla teşvik alacak demek. Bu daha fazla okul, hastane, fabrika demek. Bu soframızdaki ekmeğin büyümesi demek. Terörsüz Türkiye, kalkınmış, güçlenmiş, vatandaşlarının hayat standartlarını yükseltmiş Türkiye demek.

"ARTIK ASIL BÜYÜK SIÇRAMAYI GERÇEKLEŞTİRME VAKTİ"

Önümüzde 2 seçenek var. Ya beklentilerin hakkını layıkıyla vereceğiz. Ya da Allah korusun milletimizin gönlünden sarkıt olmakla kalmayacak, yönünü bize dönmüş milyonlara hayal kırıklığı yaşatmış olacağız. Unutmayın sadece 86 milyonun değil, tüm İslam coğrafyasının gözü bu kadronun üzerinde. Artık asıl büyük sıçramayı gerçekleştirme vaktidir. Ülke ve milletçe hakkımız olanı alma vaktidir. Şimdi Türkiye Yüzyılını yükseltme vaktidir.