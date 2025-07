Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tarihi bir konuşma gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili "Milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın sözlerinin ardından yurdun her tarafı Türk bayraklarıyla donatılmaya başlandı.

Terör örgütü PKK, 41 yıl sonra Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakma töreni düzenlemişti. Terör örgütü PKK'nın silahları yakmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda 'tarihi' olarak nitelendirilen bir konuşma yapmıştı. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarihi' mesaj: Terör örgütü silah bıraktı, Türkiye Yüzyılı'nın kapısı ardına kadar açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." ifadelerini kullanmıştı. İlgili Haber Terör örgütü PKK silahları böyle yaktı! İşte ilk görüntüler Terör örgütünün silah bırakması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından yurdun her tarafı Türk bayraklarıyla donatılmaya başladı. DİYARBAKIR AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca "Terörsüz Türkiye"ye destek amacıyla tarihi Diyarbakır Surları'na Türk bayrağı asıldı. TEKİRDAĞ Tekirdağ'da kamu kurumu binalarına da "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrağı asıldı. HAKKARİ Kent merkezinin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve onlarca iş yerine ev sahipliği yapan 10 katlı binanın cephesine dev Türk bayrağı asıldı. KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine şehir merkezindeki açık hava reklam alanlarını ay yıldızlı Türk Bayrağı görselleriyle süsledi. Şehir merkezinin dört bir yanında yer alan dijital ekranlar kırmızı beyaz bayraklarla donatıldı. İSTANBUL Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine İstanbul'da da binalar Türk bayraklarıyla donatıldı.

