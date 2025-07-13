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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı/Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
Terör, PKK, Türkiye, Erdoğan, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı/Anadolu Ajansı

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tarihi bir konuşma gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili "Milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın sözlerinin ardından yurdun her tarafı Türk bayraklarıyla donatılmaya başlandı.

Terör örgütü PKK, 41 yıl sonra Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakma töreni düzenlemişti. Terör örgütü PKK'nın silahları yakmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda 'tarihi' olarak nitelendirilen bir konuşma yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütünün silah bırakması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından yurdun her tarafı Türk bayraklarıyla donatılmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı - 1. Resim

DİYARBAKIR

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca "Terörsüz Türkiye"ye destek amacıyla tarihi Diyarbakır Surları'na Türk bayrağı asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı - 2. Resim

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da kamu kurumu binalarına da "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrağı asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı - 3. Resim

HAKKARİ

Kent merkezinin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve onlarca iş yerine ev sahipliği yapan 10 katlı binanın cephesine dev Türk bayrağı asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı - 4. Resim

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine şehir merkezindeki açık hava reklam alanlarını ay yıldızlı Türk Bayrağı görselleriyle süsledi. Şehir merkezinin dört bir yanında yer alan dijital ekranlar kırmızı beyaz bayraklarla donatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı - 5. Resim

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine İstanbul'da da binalar Türk bayraklarıyla donatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı/Anadolu Ajansı

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