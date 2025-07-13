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Tatile gidenler dikkat! Bunu yaparsanız paranızın yarısı iade... İlk kez böyle bir karar verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tatile gidenler dikkat! Bunu yaparsanız paranızın yarısı iade... İlk kez böyle bir karar verildi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'da konakladığı otelde "kötü koku" şikayetiyle Giresun İl Tüketici Hakem Heyetine başvuran Doğan Bayrak'a ödediği konaklama ücretinin yarısının iade edilmesine karar verildi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de konuyla ilgili "Bu hakem heyeti kararı dalındaki ilk karar. Yani otelin pis koku ile rahatsız etmesinden dolayı yapılan ilk şikayet ve bu, bundan sonra yapılacak şikayetler için de emsal bir karardır." dedi.

Giresun'da yaşayan Doğan Bayrak, bir acente üzerinden 16 Ağustos 2024'te Antalya'da ailesiyle tatil yapmak için rezervasyon yaptırdı. Ailesiyle otele gittiğinde "otelin temiz olmadığı ve lağım kokusu hissedildiğini" söyleyen Bayrak, acenteyi arayarak rezervasyonunun iptalini talep etti ve ücretinin iade edilmesini istedi.

Acentenin olumsuz cevap vermesi üzerine Bayrak, Giresun İl Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulundu. Gerçekleştirilen incelemede otelde kanalizasyon arızası meydana geldiği ve giderildiği, lağım kokusunun ne kadar sürdüğünün ise belirsiz olduğu, koku kısa süreli de olsa tüketicinin konaklamasına olumsuz etki edeceği belirtildi.

ÜCRETİN YARISININ İADESİNE KARAR VERİLDİ

Kokunun hangi alanları etkilediğinin tespit edilemeyeceği ve iptal edilen rezervasyon sebebiyle otelin yeni müşteri bulamayacağı ifade edilen kararda, tüm bedelin iadesinin hakkaniyetli olmayacağına kanaat getirildi. Tüketici Hakem Heyetince yapılan değerlendirme sonucu, rezervasyon bedeli 9 bin 560 liranın yarısı olan 4 bin 780 liranın tatil acentesi tarafından tüketiciye iade edilmesi kararlaştırıldı.

Tatile gidenler dikkat! Bunu yaparsanız paranızın yarısı iade... İlk kez böyle bir karar verildi - 1. Resim

"ÜCRET İADESİNİN YAPILAMAYACAĞINI SÖYLEDİLER"

Başvurusu 13 Haziran 2025'te sonuçlanan 39 yaşındaki Bayrak, Antalya'da bir otelde konaklama süresinin bitmesi üzerine acente aracılığıyla Gazipaşa ilçesinde başka bir otel için rezervasyon yaptırdığını söyledi. Otele gittiğinde koku ve temizlik gibi olumsuzluklar nedeniyle rezervasyonu iptal ettirmek istediğini anlatan Bayrak, otelin rezervasyonu iptal edilse dahi ücret iadesinin olmayacağını kendisine iletildiğini söyledi.

Bayrak, fotoğraflarda güzel görünen otele vardıklarında farklı bir durumla karşılaştıklarının vurguladı. Otele rezervasyon iptali isteğini ilettiğinde acenteyle görüşülmesi gerektiği cevabını aldığını belirten Bayrak, "Acente de 'Otel ile görüşüp size döneceğiz' dedi ama döndüklerinde de ücret iadesinin yapılamayacağını söylediler. Ben de otelden Tüketici Hakem Heyetine başvuracağımı söyleyerek ayrıldım." ifadelerini kullandı.

Bayrak, Tüketici Hakem Heyetinin verdiği karardan memnun olduğunu, diğer tüketicilere de bu gibi konularda mağduriyet yaşamaları halinde ilgili yerlere başvurmasını söyledi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de tüketicinin kaliteli hizmet alma düşüncesinin kendilerini sevindirdiğini, bu düşüncenin gelişmişliğin de göstergesi olduğunu söyledi. Ortada ayıplı bir hizmet durumunun mevcut olduğunu dile getiren Şahin, tüketicinin hakkını yasal yollardan aramasının kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Tatile gidenler dikkat! Bunu yaparsanız paranızın yarısı iade... İlk kez böyle bir karar verildi - 2. Resim

Hakem heyetini verdiği karardan dolayı tebrik eden Şahin, şunları kaydetti:

"BU HAKEM HEYETİ KARARI DALINDAKİ İLK KARAR"

"İnsanımızın kaliteli hizmet alma düşüncesi bizim gelişmişliğimizin de göstergesidir. 'Tatile gideyim de denize gireyim de ortam nasıl olursa olsun, otel pis de olsa önemli değil, ben denize gireceğim' mantığı kaliteli bir mantık değildir. Hizmetin daha da kaliteli hale gelmesi bizim isteklerimizle sağlanacağı için bu noktada ısrar etmeliyiz. Tüketicimizi tebrik ediyorum. Bütün tüketiciler eğer böyle bir durumla karşılaşmışlar ise hizmet kalitesi ve temizlik açısından bunu belgelemeleri ve haklarını aramaları ülkemizin turizminin hizmet kalitesi açısından da fayda sağlayacaktır. Bu hakem heyeti kararı dalındaki ilk karar. Yani otelin pis koku ile rahatsız etmesinden dolayı yapılan ilk şikayet ve bu, bundan sonra yapılacak şikayetler için de emsal bir karardır. Bu karar bütün hakem heyetleri için de geçerlidir. Tatili nerede yaparsanız yapın, nerede yaşarsanız yaşayın, bulunduğunuz il ya da ilçedeki hakem heyetine gittiğinizde hakkınızı alabilirsiniz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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