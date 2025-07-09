Temizlik devam ediyor! En popüler tatil beldesinin dibinden pislik çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Temmuz 2025 16:40 - Güncelleme: 9 Temmuz 2025 17:11 - Güncelleme:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde 98 kilogram atık çıkarıldı. Araba lastiğinden süpürge sopasına çıkarılan pek çok atık belediye tarafından sahilde sergilendi.

Bodrum Belediyesi tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla yapılan sahil temizliği çalışması Türkbükü Mahallesi'nde devam etti. En pahalı otellerin ve özel sahillerin bulunduğu, lahmacunun 2500 liradan satıldığı bölgedeki denizin altında bulunanlar dikkat çekti Belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibince denizden 98 kilogram atık toplandı. Çıkarılan atıklar, farkındalık oluştursun diye Gündoğan sahilinde sergilendi. İlgili Haber CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne deniz kirliliği nedeniyle para cezası! Adli süreç başlatıldı Bodrum'da deniz dibi temizliği! Masmavi sudan çamaşır makinesi çıktı TEMİZLİK DEVAM EDECEK Etkinliğin sonunda atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi. Bodrum Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özten ve Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul, temizlik çalışmasına destek verenlere teşekkür etti. Deniz dibi temizliği, 16 Temmuz'da Torba sahilinde devam edecek.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Ali Tüfekçi