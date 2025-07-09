Temizlik devam ediyor! En popüler tatil beldesinin dibinden pislik çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde 98 kilogram atık çıkarıldı. Araba lastiğinden süpürge sopasına çıkarılan pek çok atık belediye tarafından sahilde sergilendi.
Bodrum Belediyesi tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla yapılan sahil temizliği çalışması Türkbükü Mahallesi'nde devam etti.
En pahalı otellerin ve özel sahillerin bulunduğu, lahmacunun 2500 liradan satıldığı bölgedeki denizin altında bulunanlar dikkat çekti
Belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibince denizden 98 kilogram atık toplandı.
Çıkarılan atıklar, farkındalık oluştursun diye Gündoğan sahilinde sergilendi.
TEMİZLİK DEVAM EDECEK
Etkinliğin sonunda atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.
Bodrum Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özten ve Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul, temizlik çalışmasına destek verenlere teşekkür etti.
Deniz dibi temizliği, 16 Temmuz'da Torba sahilinde devam edecek.