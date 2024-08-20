CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne deniz kirliliği nedeniyle para cezası! Adli süreç başlatıldı

Antalya'nın Konaklı Beldesi ve Damlataş Plajı Mevkisi'nde deniz kirliliğe neden olan arıtma tesisiyle ilgili inceleme başlatıldı. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'kabul edilebilir kirlilik değerlerinin üzerinde atıksu deşarjı' nedeniyle para cezası kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın Konaklı Beldesi ve Damlataş Plajı Mevkisi'nde deniz kirliliğe neden olan arıtma tesisiyle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesine 464 bin 585 lira para cezası uygulandığını ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

TEHLİKE SAÇAN ATIKSU DEŞARJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Antalya’da denizin metrelerce altındaki kirlilik Sahil Güvenlik kamerasıyla kaydedildi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın incelemesi sonucu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Atıksu Arıtma Tesisi’nden denize kabul edilebilir kirlilik değerlerinin üzerinde atıksu deşarjı yapıldığının tespit edildiği ifade edildi.

CHP'Lİ BELEDİYEYE YÖNELİK ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Yaşanan kirlilik sebebiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 464 bin 585 TL idari para cezası uygulanarak, konuya ilişkin adli süreç başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlık ekiplerimizce yeni numuneler analiz edilerek, deniz suyu değerlerinin normale döndüğü belirlendi. Bölgede denetim ve incelemeler devam ediyor." denildi.