Özgür Özel Filistin'e gidecek! Mahmud Abbas'ın daveti karşılık buldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın davetine icabet ederek Filistin'e gideceği açıklandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 15 Ağustos'taki TBMM konuşmasına ayağı kırılması dolayısıyla katılmamasının ardından kendisiyle görüşme gerçekleştiren CHP lideri Özgür Özel'le ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Özgür Özel'in Filistin lideri Abbas'ın davetine icabet ederek Filistin'e gideceğini duyurdu.

ABBAS'IN FİLİSTİN DAVETİ DEĞERLENDİRİLDİ

Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın davetine ilişkin açıklamada bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın geçen günlerde yaptıkları telefon görüşmesinde CHP Genel Başkanı Özel'i Filistin'e davet etmesine ilişkin soruya karşılık Yücel, şunları kaydetti:

ÖZGÜR ÖZEL FİLİSTİN'E GİDECEK!

"Filistin'in CHP için ikinci bir ev olduğunu, randevu beklemeksizin diledikleri her zaman Filistin'e gelebileceklerini kendisiyle paylaştı. Genel Başkan'ımızın programı doğrultusunda bir planlama yapılacak.

Önümüzdeki takvimde Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel'in Filistin'e Sayın Mahmud Abbas'ı ziyarete gideceğini paylaşabiliriz."

AYAĞI KIRILDIĞI İÇİN MECLİS'E KATILAMADI

Özel'in geçen hafta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'deki toplantısına katılmaması dikkat çekmişti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Özel'in ayağının kırıldığını oturuma da bu yüzden katılmadığını belirtmişti.

FİLİSTİN LİDERİ, ÖZEL'İ DAVET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Haziran'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Abbas, TBMM'de yaptığı konuşmaya ayağı kırıldığı için katılamayan Özgür Özel'i Filistin'e davet etti.