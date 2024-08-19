"Özgür Özel bacağından vuruldu" iddiası! CHP'den açıklama geldi

Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aslında bacağının kırılmadığını, silahla vurulduğunu iddia etti. CHP, Dilipak'ın ortaya attığı iddiayı yalanlayarak, "Bu kadar kuyruklu yalanı, iftirayı bir yazıya nasıl sığdırdınız. Bu komplo teorilerini yazarken hiç mi Allah’tan korkmadınız?" açıklamasında bulundu.

15 Haziran tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırıldığı açıklandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bunun bir kaza sonucu olduğunu belirtti.

Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, sosyal medya X hesabı üzerinde CHP lideri Özgür Özel'in aslında silahla vurulduğunu şu sözlerle iddia etti:

"BACAĞI KIRILMAMIŞ, SİLAHLA VURMUŞLA"

"Özgür Özel'in bacağı kırılmamış, silahla vurmuşlar! Hay Allah ne oluyor bu memlekette. Vuran kim, niye vurmuşlar. Bu gerçek niçin saklanıyor.

Vuran kişi şimdi nerede.. Bir Ana muhalefet partisinin genel başkanının başına bu geliyor, kimse işin aslını bilmiyorsa ne yapmak gerek. CHP parti olarak bu işin peşine düşmeyecek mi?"

CHP'DEN DİLİPAK'A: HİÇ Mİ ALLAHTAN KORKMADINIZ?

CHP İletişim, Abdurrahman Dilipak'ın iddialarına resmi X hesabı üzerinden yalanladı. CHP iletişimin açıklaması ise şu şekilde:

"Bu kadar kuyruklu yalanı, iftirayı bir yazıya nasıl sığdırdınız. Bu komplo teorilerini yazarken hiç mi Allah’tan korkmadınız? Günaha girerim diye hiç mi düşünmediniz? Pes doğrusu!"

ABBAS'IN MECLİS KONUŞMASINA KATILAMADI

Özel'in geçen hafta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'deki toplantısına katılmaması dikkat çekmişti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Özel'in ayağının kırıldığını oturuma da bu yüzden katılmadığını belirtmişti.

ÖZGÜR ÖZEL'İ FİLİSTİN'E DAVET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Haziran'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Abbas, TBMM'de yaptığı konuşmaya ayağı kırıldığı için katılamayan Özgür Özel'i Filistin'e davet etti.