Ekrem İmamoğlu'ndan partisine sert sözler: CHP daha demokratik olmalı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu partisine yönelik eleştiride bulunarak, "CHP'nin kendi içinden başlayarak daha demokratik, daha katılımcı, daha kapsayıcı bir partiye dönüşmesi şarttır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Tüzük Kurultayı Çalıştayı’nda partisine yönelik eleştirilerde bulundu.

İmamoğlu, İl Başkanlığı’nın demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet alanında çalışan STK’larla birlikte Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği Tüzük Kurultayı Çalıştayı’nın açılış konuşmasında şunları söyledi

"CHP DEĞİŞİRSE TÜRKİYE DEĞİŞİR"

"Geçtiğimiz yıl partimizin 100’üncü yılını kutladığımız etkinlikte ‘Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir’ demiştim. Bu anlamda çok net ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi değişecek ve Türkiye de değişecek. Bu sürecin, bu yolculuğun başka bir sonucu olmaz.

Bu bağlamda günü kurtaran değil kalıcı politikalar ve yeni bir vizyon sunmamızın şart olduğunu hepimizin bilmesi gerekir. Bu konuda CHP’ye çok üstün görevler düşmektedir.