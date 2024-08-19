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Ekrem İmamoğlu'ndan partisine sert sözler: CHP daha demokratik olmalı

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Gündem Haberleri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu partisine yönelik eleştiride bulunarak, "CHP'nin kendi içinden başlayarak daha demokratik, daha katılımcı, daha kapsayıcı bir partiye dönüşmesi şarttır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Tüzük Kurultayı Çalıştayı’nda partisine yönelik eleştirilerde bulundu. 

İmamoğlu, İl Başkanlığı’nın demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet alanında çalışan STK’larla birlikte Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği Tüzük Kurultayı Çalıştayı’nın açılış konuşmasında şunları söyledi

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim değerlendirmesi

"CHP DEĞİŞİRSE TÜRKİYE DEĞİŞİR"

"Geçtiğimiz yıl partimizin 100’üncü yılını kutladığımız etkinlikte ‘Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir’ demiştim. Bu anlamda çok net ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi değişecek ve Türkiye de değişecek. Bu sürecin, bu yolculuğun başka bir sonucu olmaz.

Bu bağlamda günü kurtaran değil kalıcı politikalar ve yeni bir vizyon sunmamızın şart olduğunu hepimizin bilmesi gerekir. Bu konuda CHP’ye çok üstün görevler düşmektedir.

"DAHA DEMOKRATİK BİR PARTİYE DÖNÜŞMESİ ŞARTTIR"

Partinin kendi içinden başlayarak daha demokratik, daha katılımcı, daha kapsayıcı bir partiye dönüşmesi şarttır. Farklı toplumsal kesimlerin taleplerinin kapsanabildiği, toplumun tüm kesimlerinin kendini içinde ve anlamlı hissedebileceği bir siyaset kurumu hâline gelmemiz şarttır.

Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar kapsayıcı, katılımcı, demokratik bir yapıya sahip olursa Türkiye’de o kadar özgürlük ve adalet içerisinde olur. Bu sürecin var olmasında muhalefetin etkin bir biçimde başarıyı ortaya koymamasının da sorumluluk paydaşı olduğunu buradan bütün partililerime duyurmak isterim."

Yenilenen seçim bir demokrasi süreci mücadelesidir'

TÜZÜK KURULTAYI'NA RAPOR SUNULACAK

İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Tüzük Kurultayı Çalıştayı, “temsiliyet, yolsuzlukla mücadele, hesap verilebilirlik ve etik, demokratik karar alma yöntemleri, örgütlenme modeli, aday belirleme yöntemleri” şeklinde beş masadan oluşuyor. Her masada bir moderatör eşliğinde tartışmalar yürütülüyor.

Çalıştay’dan çıkacak sonuçlar, 4 Eylül’de Sivas’ta başlayıp Ankara’da devam edecek Tüzük Kurultayı’na rapor olarak sunulacak.

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