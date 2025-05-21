Bodrum'da deniz dibi temizliği! Masmavi sudan çamaşır makinesi çıktı

Bodrum'da "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla 11 yıldır devam eden deniz dibi temizliği etkinliğinin bu yılki ikinci durağı Gümbet oldu. Denizden 43 kilogram atık çıkarılırken, farkındalık amacıyla sahilde sergilenen atıklar arasında çamaşır makinesinin de yer alması dikkat çekti.

Bodrum Belediyesi tarafından geleneksel olarak sürdürülen deniz dibi Temizliğinin bu yılki ikinci etabı, 21 Mayıs Çarşamba günü Gümbet sahilinde yapıldı. Etkinlik, Belediye Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirildi.

43 KİLO ATIK!

Gönüllü belediye personelinden oluşan dalgıç ekibi, denizden toplam 43 kilogram atık çıkardı. En dikkat çekici atıklardan biri çamaşır makinesi oldu. Toplanan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Gümbet sahilinde sergilendi.

"ATIK MİKTARINDA AZALMA VAR"

Deniz dibi temizlik çalışmaları hakkında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, "Belediye ekiplerimizce gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliklerinde denizden çıkan atık miktarında azalma gözlemleniyor. Bu da çevreye olan duyarlılığın giderek arttığını gösteriyor. Denizlerimizi ve koylarımızı korumak, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

YENİ DURAK BİTEZ

Deniz Dibi Temizliğinin bir sonraki durağı, 28 Mayıs Çarşamba günü Bitez Mahallesi olacak.