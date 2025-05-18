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Bodrum'da denizin dibinden tonlarca atık çıkarıldı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bodrum&#039;da denizin dibinden tonlarca atık çıkarıldı!
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonu öncesi deniz dibi temizliği yapıldı. Çalışmalarda denizde yasa dışı tonozlama düzenekleri, tonoz, çöp varilleri, plastik variller, inşaat atıklarının da yer aldığı 50 ton atık temizlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibinden 50 ton atık toplandı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda Gündoğan Mahallesi Küçükbük Koyu'nda deniz dibi temizliği yapıldı.

50 TON ATIK ÇIKARILDI

Çalışma kapsamında denizde seyir, can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek şekilde yasa dışı tonozlama düzenekleri, tonoz, çöp varilleri, plastik variller, inşaat atıkları temizlendi. Deniz dibinden toplanan 50 ton atık, vinç yardımıyla kamyonlara yüklendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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