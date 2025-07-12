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Türkiye'ye akın ettiler! Kapıkule Sınır Kapısı'ndan rekor giriş

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye&#039;ye akın ettiler! Kapıkule Sınır Kapısı&#039;ndan rekor giriş
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin yaz tatili için Türkiye’ye gelişleri sürerken, sınır kapılarında yoğunluk yaşandı. Özellikle Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde okulların tatile girmesiyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda trafik arttı. Kapıkule'den son 16 saatte 6 bin 192 araçla yaklaşık 26 bin gurbetçi Türkiye’ye giriş yaptı. Kapıkule'de 24 saat esasına göre görev yapan polis ve gümrük ekipleri, işlemlerin aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor. Yıllık izinlerini baba ocağında geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Özellikle Türklerin yoğun yaşadığı Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde dün okulların yaz tatiline girmesi sonrası sınır kapılarında trafik yoğunlaştı.

Türkiye'ye akın ettiler! Kapıkule Sınır Kapısı'ndan rekor giriş - 1. Resim

16 SAATTE 6 BİNDEN FAZLA ARAÇ GEÇTİ

Bugün 16 saatte 6 bin 192 aracın geçiş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye yaklaşık 26 bin gurbetçi giriş yaptı. Hem polis hem de gümrük çalışanları sahada beklemelerin artmaması için yoğun çalışıyor. Kapıkule'de, 12 peronda 24 polis ve 24 gümrük personeli 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Türkiye'ye akın ettiler! Kapıkule Sınır Kapısı'ndan rekor giriş - 2. Resim

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile gümrük yetkililerinin de sahada olduğu Kapıkule'de gurbetçiler, yoğunluğa rağmen çok beklemeden giriş işlemlerinin tamamlandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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