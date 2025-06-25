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Yıllık iznini alan vatanına koştu! Gurbetçilerde büyük sevinç

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yıllık iznini alan vatanına koştu! Gurbetçilerde büyük sevinç
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Gurbetçiler, sınırdan geçerken Türk bayrağını görünce çok sevindiklerini de dile getirdi.

Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşarak vatanlarına kavuşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerine doğru yol alıyor.

İsviçre'nin Zürih kentinden gelen Mehmet Zeki Yüksel, uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından vatana kavuşmanın sevincini yaşadığını belirtti. Memleketi Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde ziyaretlerde bulunacağını belirten Yüksel şunları söyledi:

"Her yıl memleketime gelip özlem gideriyorum. Sınırdan geçerken Türk bayrağını görünce çok seviniyorum. O bizim ortak değerimiz, ortak noktamız, dedelerimiz onun için savaştı."

Yüksel gurbetçilerin geliş yolunu sevinç içerisinde, dönüşü ise hüzünlü geçirdiğini kaydetti.

Yıllık iznini alan vatanına koştu! Gurbetçilerde büyük sevinç - 1. Resim

"ÇOK HEYECANLANIYORUM"

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan gelen İlhami Şekerdağ da yurda girerken çok heyecanlandıklarını söylerken, oğlu ve kızıyla yolculuk yaptığını ve vatana kavuştukları için kalplerinin adeta kıpır kıpır olduğunu anlattı. Şekerdağ, "Vatanımıza kavuştuk çok şükür. Gurbetçi olmak vatan ve sıla özlemi hissettiriyor. Vatanımızı çok özlüyoruz. Tatilde İstanbul ve Elazığ'da akraba ziyaretleri gerçekleştireceğiz, sonrasında ise çocuklar nereye isterse oraya gideceğiz." diye konuştu.

"VATANIN YERİNİ HİÇBİR ŞEY TUTMAZ"

Macaristan'dan gelen Kemal Güngör ise her yıl Türkiye'ye gelecekleri zamanı iple çektiklerini aktardı. Yıllarının vatan özlemiyle geçtiğini ifade eden Güngör, "Oradan Türkiye'ye gidiyorum hareketi başladığından itibaren insanın içerisindeki o sevinç, özlem, gurur farklı bir şeydir. İnsan vatan toprağına adıma atınca daha güzel hissediyor. Gurbetlik biraz yarım kalmaktır. Bayramı seyranı da buruk geçiriyoruz, memleketin yerini hiçbir yer tutmuyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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