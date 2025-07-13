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45 derece sıcaklıkta bir kenti serinletti! 38 yıldır yapıyor: Burası kadar kimse yapamaz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Diyarbakır, Serinlemek, Sıcak Hava, Sağlık, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla, vatandaşlar serinlemek için çeşitli yöntemler aramaya başladı. Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu kentte , bu geleneksel içecek hem serinletici etkisiyle hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla öne çıkıyor.

Havalar ısındı, sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için çeşitli yöntemler aramaya başladı.

Diyarbakır'da, yüzyıllardır bölgede tüketilen meyan kökü şerbeti, doğal yapısı sayesinde vücut ısısını dengelemeye yardımcı oluyor.

45 derece sıcaklıkta bir kenti serinletti! 38 yıldır yapıyor: Burası kadar kimse yapamaz - 1. Resim

SADECE SERİNLETMESİYLE DEĞİL, BİRÇOK FAYDASIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Aynı zamanda sindirim sistemini rahatlatıcı, bağışıklığı destekleyici ve ferahlatıcı etkileriyle bilinen şerbet, özellikle sıcak saatlerde Diyarbakır sokaklarında en çok tercih edilen içecekler arasında yer alıyor.

Vatandaşlar, sıcak havalarda susuzluklarını gidermek ve serinlemek için buz gibi meyan şerbetine yönelirken, şerbet satıcıları da yoğun talep nedeniyle işlerinde artış yaşandığını belirtiyor. Geleneksel lezzetleriyle bilinen Diyarbakır’da meyan kökü şerbeti, yazın en çok aranan doğal içeceklerinden biri olmaya devam ediyor.

45 derece sıcaklıkta bir kenti serinletti! 38 yıldır yapıyor: Burası kadar kimse yapamaz - 2. Resim

"DİYARBAKIR ŞERBETİ KADAR KİMSE YAPAMAZ"

Sur ilçesi Gazi Caddesinde meyan kökü şerbeti satışı yapan Keko lakaplı esnaf, 38 yıldır bu şerbeti yaptığını ve sadece Diyarbakır’a özgü olduğunu söyledi.

Keko lakaplı esnaf, "Bildiğiniz gibi Diyarbakır bayağı sıcaktır ama bunun bir bardağını içtiğin zaman serinliyorsunuz. Faydaları da çoktur. Mideye, böbreğe, bağırsağa ve şeker hastalıklarına bire birdir. Meclise kadar götürmüşüm. Türkiye’nin hemen hemen her yerine götürüyoruz bu şerbeti. Yalnızca Diyarbakır’a özgüdür. Bazı illerde de yapıyorlar ama Diyarbakır şerbeti kadar kimse yapamaz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Abdullatif Sürer, bu şerbetin Diyarbakır'da çok meşhur olduğunu belirterek, "Şerbetimizi içtik ve serinledik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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