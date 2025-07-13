Trafik kazasında acı son! Genç polis memuru hayatını kaybetti

Mersin'de yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü olduğu öğrenilen 31 yaşındaki polis memuru hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Mersin-Antalya D-400 karayolunda meydana gelen kazada, Aydoğan Sukuşu’nun Erdemli istikametine seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kaya parçalarına çarpan aracın motor kısmı dağıldı. Kazayı görenler durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yapılan incelemede hayatını kaybeden Aydoğan Sukuşu'nun Adana İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru olduğu belirlendi. Sukuşu'nun cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.