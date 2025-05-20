Mersin'de fabrika yangını! Ekipler bölgede

Kaynak: Anadolu Ajansı 20 Mayıs 2025 07:34 - Güncelleme: 20 Mayıs 2025 07:39 - Güncelleme:

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bulunan ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada yangın çıktı. Yer yer patlama seslerinin de duyulduğu yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'nda bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) alevlere müdahale etti. PATLAMA SESLERİ DE DUYULDU Yer yer patlama seslerinin duyulduğu fabrikanın bulunduğu bulvar tek yönlü ulaşıma kapatıldı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci