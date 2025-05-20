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Mersin'de fabrika yangını! Ekipler bölgede

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Mersin&#039;de fabrika yangını! Ekipler bölgede
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bulunan ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada yangın çıktı. Yer yer patlama seslerinin de duyulduğu yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'nda bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Mersin'de fabrika yangını! Ekipler bölgede - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin'de fabrika yangını! Ekipler bölgede - 2. Resim

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) alevlere müdahale etti.

Mersin'de fabrika yangını! Ekipler bölgede - 3. Resim

PATLAMA SESLERİ DE DUYULDU

Yer yer patlama seslerinin duyulduğu fabrikanın bulunduğu bulvar tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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